Levante vs Real Madrid: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para la jornada 6 de LaLiga

El mes concluirá con la visita al Levante en el Ciutat de València, un estadio que históricamente se le presenta complicado al Real Madrid. La intensidad y el empuje del conjunto local suelen transformar el partido en una auténtica prueba de carácter. Para los blancos, prolongar la racha de victorias y mantener la portería imbatida se perfila como un reto de gran exigencia.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido:

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Levante vs Real Madrid?

Ciudad: Valencia, España

Fecha: 23 de septiembre

Horario: 13:30 horas (México) 15:30 horas (ET), 21:30 horas (España)

Estadio: Ciutat de Valencia

¿Cómo se podrá ver el Levante vs Real Madrid en TV y streaming online?

En España el partido se podrá seguir en directo a través de Movistar +. En EEUU através de ESPN.

Últimos cinco partidos del Levante

Rival Fecha Competición Girona 0-4 V LaLiga Real Betis 2-2 E LaLiga Elche 2-0 D LaLiga FC Barcelona 2-3 D LaLiga Alavés 2-1 D LaLiga

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Fecha Competición Espanyol 2-0 V LaLiga Olympique Marsella 2-1 V UCL Real Sociedad 1-2 V LaLiga Mallorca 2-1 V LaLiga Real Oviedo 0-3 V LaLiga

Últimas noticias del Levante

Levante UD ha conseguido por fin su primera victoria de la temporada en Primera División al golear 0-4 al Girona en Montilivi, con goles de Etta Eyong, Carlos Álvarez, Iván Romero y Koyalipou, tras las expulsiones de Witsel y Vitor Reis del equipo local. Además, el club está trabajando para renovar a Carlos Álvarez, rechazando una oferta del Benfica valorada en 15 millones más bonos, y pretende mejorar su contrato y elevar su cláusula de rescisión. También ha anunciado la llegada de Iker Losada como noveno fichaje del verano, cedido por el Betis sin opción de compra, aunque su inscripción aún está pendiente. Por último, el Levante continúa con su plan de expansión internacional, con jornadas de captación de talento (“ID TALENT”) en República Dominicana y Puerto Rico

Últimas noticias del Real Madrid

El Real Madrid continúa invicto en LaLiga 2025-26 tras derrotar 2-0 al Espanyol en el Santiago Bernabéu, gracias a goles de Éder Militão y Kylian Mbappé; esto lo coloca líder con puntaje perfecto tras cinco jornadas. En Champions League venció al Olympique de Marsella también 2-1, remontando con dos penales transformados por Mbappé y sobreviviendo pese a jugar con 10 tras la expulsión de Carvajal. Se confirmó que Trent Alexander-Arnold estará de baja entre seis y ocho semanas por una lesión muscular, lo que obliga a Xabi Alonso a ajustar el lateral derecho. Además, el club busca refuerzos para la defensa ante posibles salidas, entre ellos interés en jugadores como Konaté y Guehi

Posibles alineaciones

Kylian Mbappé | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

Levante

Portero: Ryan

Defensas: Manu Sánchez, Moreno, Elgezabal, Toljan

Centrocampistas: Roger Brugué, Oriol Rey, Unai Vencedor, Carlos Álvarez

Delantero: Iván Romero, Etta Eyong

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Carvajal, Huijsen, Militao, Carreras

Centrocampistas: Mastantuono, Valverde, Bellingham, Vinicius

Delanteros: Mbappé, Gonzalo García

Pronóstico SI

Levante 1-3 Real Madrid