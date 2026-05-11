Lewandowski genera expectativa en torno a su futuro tras ganar otro título con el FC Barcelona

Luego de la consagración del FC Barcelona en LaLiga, Robert Lewandowski, una de las grandes figuras del equipo catalán en la temporada, sorprendió al admitir que todavía no sabe dónde continuará su carrera.

Después de la celebración, el delantero explicó que todavía tiene margen para pensar; si vínculo contractual entra en la recta final y, aunque no mostró apuro por resolver su futuro inmediato, dejó en claro que el cierre de la campaña lo obligará a tomar una decisión importante en las próximas semanas.

🚨 Robert Lewandowski on his future: “I don't know what I'm going to do yet”.



“There could be an option in a lower-level league. I’m almost 38, but I feel good physically, so I’m considering it”.



“I will listen to a few more offers and then make a decision”. pic.twitter.com/XbzAEGjGYl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2026

El desgaste del tiempo y la vigencia intacta

A punto de cumplir 38 años, su declaración estuvo lejos de sonar a una despedida. El polaco remarcó que se siente bien desde lo físico, algo que también respaldan sus números recientes: en LaLiga acumula 13 goles en 28 partidos disutados. Volvió a ser determinante en el área, sostuvo regularidad y fue una pieza clave para que el conjunto blaugrana llegara al título.

Por un lado, todavía conserva nivel para competir en la élite europea. Pero, por otro, el propio futbolista admitió que no descarta un cambio de escenario, incluso hacia un campeonato de menor intensidad, una alternativa cada vez más habitual entre figuras que se acercan al final de sus carreras.

Lo más llamativo de sus declaraciones no pasó únicamente por lo deportivo. El delantero dejó entrever que en esta etapa también empieza a ganar peso en el análisis de su continuidad el disfrute, el aspecto personal y la calidad de vida.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Después de años de máxima exigencia en clubes como el Borussia Dortmund, el Bayern Múnich y ahora el Barcelona, Lewandowski parece contemplar un cierre de carrera menos atado a la presión diaria del alto rendimiento.

Por ahora, su postura apunta a escuchar propuestas, evaluar las alternativas y recién entonces decidir. En el mercado ya empiezan a aparecer posibles interesados, especialmente desde ligas emergentes que suelen apostar por futbolistas de jerarquía internacional.

Aún así, lo concreto es que el futuro de Robert Lewandowski quedó envuelto en incertidumbre y el polaco parece estar frente a uno de los momentos más delicados de su carrera en el que debe elegir si todavía quiere seguir compitiendo en lo más alto o si llegó el tiempo de jugar con otra clase de libertad.

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