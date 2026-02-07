Lewandowski marca ante el Mallorca y entra a un selecto club junto a Messi y Cristiano Ronaldo

El FC Barcelona recibe al Mallorca este sábado 7 de febrero en el Spotify Camp Nou, en duelo correspondiente a la jornada 23 de LaLiga. El conjunto blaugrana se adelantó en el marcador al minuto 29, cuando, tras una serie de rebotes dentro del área, Robert Lewandowski, portando el gafete de capitán, controló el balón y definió con gran calidad para vencer al guardameta Leo Román.

De esta manera, el delantero polaco llegó a 113 goles con la camiseta del conjunto catalán y firmó su décima anotación en LaLiga 2025/2026. Además, con este tanto ante el Mallorca, Lewandowski ingresó a un selecto club de goleadores del futbol de élite europeo.

FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Según cifras de Opta, con su anotación de este fin de semana, Lewandowski se convirtió en el tercer futbolista en alcanzar cifras de doble dígito de goles durante 15 temporadas consecutivas en las cinco grandes ligas de Europa en el siglo XXI, solo por detrás de Cristiano Ronaldo (16) y Lionel Messi (15).

3 - Robert Lewandowski has scored 10 goals in LaLiga 2025/26, becoming the third player to reach double figures for goals in 15 consecutive seasons in Europe's top five leagues in the 21st century, behind Cristiano Ronaldo (16) and Lionel Messi (15). Olympus. pic.twitter.com/M8BacJ5hSH — OptaJose (@OptaJose) February 7, 2026

Lewandowski continúa respondiendo con goles pese a sus 37 años. Su contrato con el FC Barcelona vence en junio de este año y, por ahora, su continuidad no está garantizada. La prioridad del histórico goleador es permanecer en Can Barça, aunque la directiva azulgrana analizaría la llegada de un delantero más joven de cara a las próximas temporadas. Entre los nombres que suenan con mayor fuerza aparece el del argentino Julián Álvarez.

¿Podrá el Barcelona mantener en sus filas al delantero polaco? ¿Estará Lewandowski dispuesto a aceptar una reducción salarial para continuar en el conjunto blaugrana? Lo cierto es que el goleador ha demostrado que, pese a su veteranía, sigue siendo un atacante de élite y una pieza determinante en el futbol europeo.