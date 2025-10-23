Leyendas del fútbol de Estados Unidos critican la respuesta del AC Milan a la lesión de Christian Pulisic

Las leyendas de la selección nacional masculina de Estados Unidos, Tim Howard y Landon Donovan, dijeron que la respuesta frustrada del AC Milan a la lesión de Christian Pulisic fue "loca y ridícula".

La superestrella de la selección estadounidense sufrió una rotura leve del tendón de la corva derecho contra Australia durante el parón internacional de octubre.

Pulisic había estado lidiando con una lesión de tobillo al principio de la pretemporada, lo que le obligó a jugar solo 20 minutos contra Ecuador. Tras ser declarado apto para jugar contra los Socceroos, Pulisic solo duró 28 minutos antes de ser reemplazado por Diego Luna.

Según se informa, el Milan no estaba contento con la forma en que USMNT manejó a Pulisic, lo que provocó una respuesta tanto de Howard como de Donovan en su podcast Unfiltered Soccer .

“Para Estados Unidos, cada partido es importante. No tienen clasificación para el Mundial. Así que, en realidad, este fue básicamente un partido de clasificación para el Mundial para nosotros. Fue una oportunidad para unir a nuestro equipo y luchar por los puntos”, dijo Howard.

“Creo que es una locura que el Milan sugiera que no debería haber jugado", y agregó Donovan también que las quejas eran “ridículas".

Howard teme que la lesión de Pulisic afecte sus posibilidades de ser convocado en noviembre

A juicio de Howard, en noviembre podría surgir una pelea preocupante entre la asociación de fútbol estadounidense y los Rossoneri.

"Esto no puede pasar en EE. UU., donde [Pulisic] se recupera una semana y media o dos antes del próximo parón internacional, juega con el Milan y está en forma. Y luego dirán: 'Bueno, no puede ir a los partidos internacionales de noviembre'. ¡Qué locura!", dijo Howard.

Donovan añadió que espera que Pulisic no se arrepienta de haber representado a su país en octubre, dado lo ocurrido: "Espero que no sea así. Estos dos partidos fueron muy valiosos para el equipo en su conjunto, y espero que él pueda apreciarlo".

Donovan tuvo un enfrentamiento previo con Pulisic por la decisión de este último de retirarse de la Copa Oro de la Concacaf durante el verano. Pulisic priorizó el descanso y la recuperación después de la temporada de clubes, lo que llevó a Donovan a destacar su compromiso con la selección nacional.

Las palabras de Donovan provocaron una dura respuesta de Pulisic

“Puedes hablar de mis actuaciones lo que quieras, pero cuestionar mi compromiso, especialmente con la selección, me parece totalmente inapropiado. Pero ya sabes cómo es. La gente olvida muy rápido”, dijo el jugador.

La selección nacional de Estados Unidos regresa a la acción el 15 y el 18 de noviembre contra Paraguay y Uruguay, respectivamente, en amistosos internacionales. La selección no tiene partidos oficiales pendientes antes del Mundial 2026 en suelo estadounidense.

