Liam Rosenior revela el estado de las lesiones de Cole Palmer y Reece James

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, ha destacado la importancia de no correr riesgos con la condición física de Cole Palmer y Reece James después de la derrota del martes en la semifinal de la Copa Carabao ante el Arsenal.

Se dijo que James tenía "demasiado dolor" para jugar después de sufrir un golpe, mientras que Palmer sorprendentemente estuvo restringido a solo 30 minutos desde el banco mientras continúa recuperando su estado físico después de una lesión en la ingle.

“Están dándolo todo”, recalcó Rosenior tras el partido, que acabó con una derrota tardía por 1-0.

En cuanto a Cole, nos dio una actuación increíble durante 90 minutos, la razón por la que remontamos contra el West Ham. Tenemos que cuidarlo. Es una joya. Tenemos que cuidarlo y asegurarnos de que esté en plena forma toda la temporada.

¿Qué lesiones tienen Palmer y James?

Arsenal v Chelsea - Carabao Cup Semi Final Second Leg | Harriet Lander - Chelsea FC/GettyImages

En este momento, no se cree que ni Palmer ni James estén luchando contra algo particularmente significativo de forma aislada.

Como destacó Rosenior, James sufrió un golpe en la preparación para el juego, mientras que se piensa que el rol limitado de Palmer es parte de su manejo continuo de una lesión en la ingle que lo dejó fuera de juego durante casi tres meses a principios de esta temporada.

La duración de la ausencia inicial de Palmer es el motivo de preocupación actual. Desde que se lesionó en el calentamiento del segundo partido de la temporada del Chelsea, ha tenido dificultades para recuperarse por completo del impacto de la lesión y es innegable que no ha cumplido con las altas expectativas de la afición esta temporada.

Ya sea por su condición física o por algo más profundo, lo que está claro es que Palmer no está al 100 %. Hacerlo jugar partido tras partido puede ser la única manera de recuperar su fluidez, pero también es la forma más fácil de agravar la lesión y dejarlo fuera de las canchas durante un período prolongado.

El ex jefe Enzo Maresca tuvo que afrontar el peso de este problema, y ​​Rosenior ahora está descubriendo las dificultades que conlleva gestionar la condición física de posiblemente su mejor jugador.

James, por su parte, está causando preocupación no por ninguna lesión reciente, sino por sus largas batallas con problemas de condición física en el pasado.

Gracias tanto a James como al cuerpo médico del Chelsea, el capitán de los Blues ha mejorado significativamente su estado físico. Esta temporada, ha jugado más de 1,500 minutos en la Premier League, sin haber alcanzado esa cifra en las tres últimas campañas. Además, es la primera vez desde la temporada 2021-22 que James llega a los 20 partidos en la competición.

James es un jugador tan importante para el Chelsea que los Blues simplemente no pueden permitirse una recaída. Un paso en falso —quizás tan simple como cambiar su estilo de carrera para aliviar el dolor de un golpe rutinario— podría tener consecuencias drásticas para un jugador que parece finalmente estar ganándole la batalla a su propio cuerpo.

¿Cuándo volverá la pareja del Chelsea?

SSC Napoli v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | NurPhoto/GettyImages

En teoría, tanto Palmer como James deberían estar lo suficientemente en forma para regresar de inmediato a la alineación titular de Rosenior, quizás comenzando con el viaje del sábado para enfrentar a Wolverhampton Wanderers.

Sin embargo, si jugarán o no se decidirá solo después de las conversaciones entre Rosenior, el personal médico del Chelsea y los propios jugadores.

Rosenior podría considerar el partido contra los Wolves, último en la clasificación de la Premier League, como el tipo de encuentro que el Chelsea debería ganar incluso sin dos de sus figuras más importantes. Es posible que busque dar descanso a Palmer y James antes del encuentro contra el Leeds United tres días después.

En teoría, el partido contra el Leeds parecería el más difícil. El equipo de Daniel Farke puede que esté en el puesto 16, pero es un equipo en ascenso que venció al Chelsea por 3-1 en diciembre de 2025. Rosenior insistirá en que cada partido tiene la misma importancia, pero la visita del equipo de Yorkshire sin duda tendrá prioridad.

Después de ese juego, un encuentro con el Hull City, antiguo empleador de Rosenior, en la FA Cup debería brindar otra oportunidad para que Palmer y James descansen antes de un complicado calendario de marzo que incluye partidos contra el Arsenal, el Aston Villa, el Newcastle United y los dos partidos de los octavos de final de la Liga de Campeones. Las Urracas son uno de los cuatro posibles oponentes junto con el Paris Saint-Germain, el Mónaco y el Qarabağ.