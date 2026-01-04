Liam Rosenior sueña con la Premier League en medio de las especulaciones sobre el Chelsea

Liam Rosenior no ha hecho mucho para disipar los rumores de que va en camino a convertirse en el nuevo entrenador del Chelsea, manteniéndose firme en sus declaraciones anteriores sobre su deseo de trabajar en la Premier League, sin descartar la posibilidad de que el empate del Estrasburgo en la Ligue 1 contra el OGC Niza fuera su “último partido” al frente del club francés.

Roseinor es el gran favorito para reemplazar a Enzo Maresca, cuya repentina salida se anunció el día de Año Nuevo tras una ruptura en su relación con altos directivos del Chelsea.

Los Blues están siendo dirigidos por el entrenador sub-21, Calum McFarlane, de forma temporal, al menos para el importante partido de la Premier League del domingo contra el Manchester City, mientras que Rosenior supervisó el viaje del Estrasburgo a la costa sur de Francia el sábado.

Posteriormente, tras haber sido interrogado sobre el Chelsea en la previa de ese partido —insistiendo en que solo le interesa hacer su trabajo, pero que no podía ofrecer “ninguna garantía” sobre nada más—, Rosenior fue interrogado de nuevo por la prensa local.

Uno de los interrogatorios se centró en las afirmaciones anteriores del entrenador sobre dirigir en la Premier League. Al ser preguntado si seguía siendo así, admitió: “Sin duda”. Rosenior añadió: “Quiero que mis jugadores sean ambiciosos. Todo entrenador quiere trabajar al máximo nivel posible —nunca he tenido miedo de decirlo— y aquí estoy trabajando a un nivel muy alto”.

Rosenior habló después de que el Estrasburgo empatara con el OGC Niza el sábado | Simon Hofmann - UEFA/GettyImages

El exdefensa del Fulham se esforzó en recalcar lo feliz que está con su trabajo en Estrasburgo, pero también fue claro al no descartar regresar a Londres.

“Es una ciudad preciosa, con gente maravillosa, un gran club. Me encanta todo. Los jugadores son increíbles. De verdad deseo lo mejor para este club”, dijo Rosenior, un mensaje que algunos podrían interpretar como una despedida.

“No sé si este será mi último partido. En la vida, nunca se sabe”, añadió. “No hay nada concreto en estas conversaciones. Son solo conversaciones. Lo que será, será”.

Rosenior ya está bajo el paraguas de BlueCo, con Estrasburgo propiedad de la empresa matriz del Chelsea desde 2023 y sirviendo a menudo como socio comercial y equipo filial del equipo de la Premier League.

Su nombramiento también representaría una decisión menos destacada, tras la contratación de Maresca tras guiar al Leicester al título de la Championship. Esta una percepción muy diferente ahora en el Chelsea, que en su momento persiguió a figuras como José Mourinho, Luiz Felipe Scolari, Carlo Ancelotti, Antonio Conte e incluso Thomas Tuchel.

Los propietarios del Chelsea, bajo la lupa de una afición frustrada

La cúpula directiva del Chelsea, con la ira de la afición dirigida especialmente al copropietario Behdad Eghbali y a los directores deportivos Paul Winstanley y Laurence Stewart, ha sido objeto de un creciente escrutinio tras la debacle de Maresca.

El grupo de aficionados Not a Project CFC intenta organizar una protesta contra la propiedad para el día del encuentro de la Premier League contra el Brentford el 17 de enero, acusando a BlueCo de dirigir el Chelsea “menos como un club de élite y más como una granja de intercambio de jugadores”.

Su llamamiento a la acción decía: “Esta es una protesta pacífica, liderada por los aficionados del Chelsea, que se sienten cada vez más desconectados de la dirección y la dirección de nuestro club. No se trata de jugadores individuales. No se trata de ganar puntos online. Y no se trata de convertir a un entrenador en chivo expiatorio. Esta protesta se centra en el modelo de propiedad y la estructura deportiva liderada por Behdad Eghbali que ahora gobierna el Chelsea Football Club”.

“Desde la adquisición, el Chelsea se ha gestionado menos como un club de élite y más como una granja de intercambio de jugadores, centrada en la rotación de jugadores, la especulación y el potencial a largo plazo en detrimento de la competitividad actual”.

“La responsabilidad de esta dirección recae en la dirección actual: Behdad Eghbali, junto con los directores deportivos Paul Winstanley, Laurence Stewart, Joe Shields, Sam Jewell y el resto del equipo de dirección deportiva”.

“Se les ha confiado la estrategia futbolística, el reclutamiento y la formación de la plantilla. En resumen, no han logrado cumplir con los estándares requeridos en un club del tamaño, la historia y la ambición del Chelsea”.