Liam Rosenior triunfa en su debut con el Chelsea y rompe racha negativa del club: "Es un gran comienzo"

El Chelsea abrió las puertas ante la salida de Enzo Maresca y fue así que llegó Liam Rosenior, el nuevo estratega quien ya consiguió su primer triunfo en la tercera ronda de la FA Cup, esto después de dejar en el camino cinco goles por uno al Charlton Athletic para así comenzar con el pie derecho su estadía en la institución.

La escuadra blue ha tenido una gran cantidad de entrenadores en la última década, pasando por nombres como Frank Lampard, Thomas Tuchel o Mauricio Pochettino, situación que ya comenzaba a ser preocupante en la órbita londinense, pero al parecer se apostará por el inglés ya que firmó contrato por diez años.

Con el triunfo obtenido el día de hoy, Rosenior es el primer director técnico en conseguir un triunfo en su debut desde el 2016 cuando Antonio Conte lo hiciera al derrotar dos goles por uno al West Ham United, es así que ocho estrategas no pudieron hacerlo hasta este 10 de enero del 2026 en el torneo más añejo del mundo.

Además de este logro, el estratega afirmó que para él fue un buen comienzo en su carrera después de haber dirigido al Hull City y al Racing Estrasburgo, sin embargo no pareciera que se dormirá en sus laureles y también aseguró que todavía tiene cosas por trabajar ya que tiene solo unos días en este cargo.

Es un gran comienzo en lo profesional. Fue un comienzo sólido, hay cosas que mejorar y tenemos un partido "bastante pequeño" el miércoles por la noche (vs Arsenal). Llevo aquí unos días y todavía hay cosas en las que quiero trabajar. Liam Rosenior

De igual forma aprovechó el momento para elogiar a sus jugadores y para dejar en claro que su estilo de juego siempre será así, con mucha explosión de medio campo hacia adelante, quedándose tranquilo por lo que pudo ver hoy pese a que el rival no era de grandes vuelos.

Muchas de las jugadas que trabajamos hoy fueron maravillosas. Mi estilo de juego para nada es aburrido, sino que trato de ganar partidos consistentemente. Tengo una plantilla fantástica. Liam Rosenior

Liam tendrá su primer reto importante este miércoles 14 de enero cuando se vea las caras contra el Arsenal en la Copa de la Liga, partido que es de vital importancia ya que se podría meter a la gran final y así buscar su primer trofeo.