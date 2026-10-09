¿Línea de cinco? Víctor Manuel Vucetich planea interesantes movimientos de cara al partido entre Tigres y Toluca

El próximo viernes 9 de octubre, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la UANL recibirán la visita de los Diablos Rojos de Toluca, para un duelo que puede resultar trascendental en las aspiraciones del conjunto local para lo que resta del torneo de Apertura 2026.

Víctor Manuel Vucetich entiende que una derrota los dejaría al borde de la eliminación, con todo y que aún quedarían seis partidos por disputar. Es por eso que, con la intención de sorprender a su adversario, estaría lanzando una alineación sumamente atrevida, aunque de arranque pareciera lo contrario.

Tigres saltaría a la cancha con una engañosa línea de ''cinco''

#FutbolAlDía | TIGRES RECIBE AL TOLUCA EN EL VOLCÁN



🗣️"Para ganarle a Toluca Vucetich tendría que hacer un planteamiento perfecto".



🎙️:Roberto Flores pic.twitter.com/pPPNdVYk0n — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 8, 2026

Si interpretamos los esquemas tácticos de forma literal, pensaremos que los locales jugarán con cinco defensas, tres mediocampistas y solo dos hombres al ataque. Un auténtico 5-3-2. Sin embargo, lo que ha trabajado Víctor Manuel Vucetich en estos últimos días, es, en todo caso, un 3-5-2, y ahí cambia todo.

El dibujo quedaría más o menos así:

Tigres UANL v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas centrales: Rafa Guerrero, Alan Franco (líbero) y Joaquim Pereira

Carrileros: Mauro Lainez y Diego Lainez

Mediocampistas defensivos: Fernando Gorriarán y César Araújo

Enganche: Juan Brunetta

Mediapunta: Emiliano Gómez

Delantero: Guillermo Martínez

En este esquema, los hermanos Lainez se incorporarían como dos alas de verdadero peligro, surtiendo de balones al 'Memote' Martínez y liberando espacios para que tanto Emiliano Gómez como Juan Brunetta puedan divertirse con la pelota en los pies y hacerle daño al rival.

Además, tanto Alan Franco como Joaquim Pereira han demostrado ser de esa clase de defensas centrales que gustan salir con el balón controlado. El argentino con un poco más de técnica que el brasileño, quien, a su vez, lo compensa con gran recorrido, entrega y fortaleza.

Tigres UANL v Puebla - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Juan y Emiliano podrían crear opciones de gol con la libertad que te confiere el saber bien protegida tu área; intercalando movimientos como hace apenas algunos ayeres lo hiciera Brunetta con Ángel Correa.

Es cierto que en el fútbol, como en la vida, no existe un manual que te indique cómo debes hacer cada cosa y te garantice resultados positivos. Sin embargo, cuando algo no está saliendo bien, lo mejor que puedes hacer es intentar con una idea diferente, y esta es, sin lugar a dudas, una filosofía distinta a la acostumbrada por el maestro Vucetich.

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