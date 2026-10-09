¿Línea de cinco? Víctor Manuel Vucetich planea interesantes movimientos de cara al partido entre Tigres y Toluca
El próximo viernes 9 de octubre, en la cancha del 'Volcán' Universitario, los Tigres de la UANL recibirán la visita de los Diablos Rojos de Toluca, para un duelo que puede resultar trascendental en las aspiraciones del conjunto local para lo que resta del torneo de Apertura 2026.
Víctor Manuel Vucetich entiende que una derrota los dejaría al borde de la eliminación, con todo y que aún quedarían seis partidos por disputar. Es por eso que, con la intención de sorprender a su adversario, estaría lanzando una alineación sumamente atrevida, aunque de arranque pareciera lo contrario.
Tigres saltaría a la cancha con una engañosa línea de ''cinco''
Si interpretamos los esquemas tácticos de forma literal, pensaremos que los locales jugarán con cinco defensas, tres mediocampistas y solo dos hombres al ataque. Un auténtico 5-3-2. Sin embargo, lo que ha trabajado Víctor Manuel Vucetich en estos últimos días, es, en todo caso, un 3-5-2, y ahí cambia todo.
El dibujo quedaría más o menos así:
Portero: Nahuel Guzmán
Defensas centrales: Rafa Guerrero, Alan Franco (líbero) y Joaquim Pereira
Carrileros: Mauro Lainez y Diego Lainez
Mediocampistas defensivos: Fernando Gorriarán y César Araújo
Enganche: Juan Brunetta
Mediapunta: Emiliano Gómez
Delantero: Guillermo Martínez
En este esquema, los hermanos Lainez se incorporarían como dos alas de verdadero peligro, surtiendo de balones al 'Memote' Martínez y liberando espacios para que tanto Emiliano Gómez como Juan Brunetta puedan divertirse con la pelota en los pies y hacerle daño al rival.
Además, tanto Alan Franco como Joaquim Pereira han demostrado ser de esa clase de defensas centrales que gustan salir con el balón controlado. El argentino con un poco más de técnica que el brasileño, quien, a su vez, lo compensa con gran recorrido, entrega y fortaleza.
Juan y Emiliano podrían crear opciones de gol con la libertad que te confiere el saber bien protegida tu área; intercalando movimientos como hace apenas algunos ayeres lo hiciera Brunetta con Ángel Correa.
Es cierto que en el fútbol, como en la vida, no existe un manual que te indique cómo debes hacer cada cosa y te garantice resultados positivos. Sin embargo, cuando algo no está saliendo bien, lo mejor que puedes hacer es intentar con una idea diferente, y esta es, sin lugar a dudas, una filosofía distinta a la acostumbrada por el maestro Vucetich.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.