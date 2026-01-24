Lío en Barcelona: le llueven críticas a Joan Laporta por la fecha de las elecciones presidenciales

El Barcelona ha confirmado que las próximas elecciones presidenciales se celebrarán el 15 de marzo, para gran frustración de varios candidatos que aspiran a sustituir a Joan Laporta.

Dado que el club es propiedad de sus socios, el Barcelona celebra elecciones presidenciales cada cinco años para dar a los aficionados la oportunidad de decidir el rumbo del equipo. Laporta, elegido en 2021, tenía que convocar elecciones antes de finales de junio.

En lugar de esperar hasta el final de la campaña, Laporta se ha adelantado. El Barcelona ha confirmado que las próximas elecciones se celebrarán el 15 de marzo, coincidiendo con el partido en casa contra el Sevilla en el Camp Nou.

Laporta ha justificado su decisión insistiendo en que el Barcelona debe conocer la identidad de su presidente mucho antes de que se abra el mercado de fichajes de verano, lo que le da tiempo suficiente para decidir su estrategia y permite a los jugadores conocer perfectamente la dirección que tomará el club.

Sin embargo, los que se oponen a Laporta han argumentado que sus intenciones no son en absoluto puras.

FC Barcelona v Real Madrid: Spanish Super Cup | NurPhoto/GettyImages

«Ya habíamos previsto que Laporta iba a aprovechar cualquier momento oportuno para convocar las elecciones», declaró el candidato presidencial Marc Ciria a SPORT. «Entendemos que los estatutos lo prevén, pero lo normal era hacerlo una vez terminada la temporada y con los diferentes equipos luchando por los títulos, sin este ruido».

Se alega que Laporta simplemente ha optado por convocar las elecciones en un momento en el que la opinión de los aficionados hacia él es positiva. El equipo de Hansi Flick ocupa el primer puesto de la Liga y recientemente venció al Real Madrid en la Supercopa, y el argumento es que el éxito actual del equipo podría distorsionar los sentimientos de los votantes.

«Es obvio que estas elecciones se convocan cuando le conviene a Laporta», reflexionó otro precandidato, Víctor Font. «No le importa celebrar elecciones en medio de una eliminatoria de la Liga de Campeones.

Pero ya lo esperábamos, no nos sorprende. Estamos preparados. Son unas elecciones muy importantes para el futuro del Barça. Ha llegado el momento de devolver el Barça a los socios».

Por supuesto, si el 15 de marzo coincide finalmente con un partido contra el Sevilla, exigimos que ese día el partido sea exclusivamente para socios y que las entradas tengan un coste mínimo. Hay que fomentar la participación y no se puede discriminar a quienes no tienen abono de temporada».

Xavier Vilajoana, que también tiene previsto presentarse contra Laporta, añadió: «Mi equipo y yo llevamos tiempo trabajando, así que estamos preparados para cuando llegue el momento.

Me gustaría que las elecciones fueran lo más participativas posible, para que los socios puedan escuchar y comparar el mayor número de propuestas posible, y para que el club ofrezca todas las oportunidades a los socios para que dispongan de toda la información necesaria para decidir y elegir a la persona que consideren el mejor presidente para el Barça».