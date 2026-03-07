Lionel Messi, a un gol de alcanzar los 900 goles en su carrera

El Inter Miami visitó al D.C. United en el M&T Bank Stadium por la tercera fecha de la Major League Soccer 2026. Y el conjunto rosado se puso arriba en el marcador primero con una anotación de Rodrigo De Paul y posteriormente con un magistral pase de Mateo Silvetti, Leo Messi quedó mano a mano y marcó el parcial 2-0 para superar a los capitalinos.

SI CAPITÁN! 🫡⚽️ Golazo de Leo Messi para duplicar el marcador 🔥 pic.twitter.com/e5w7NBUS2b — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026

El campeón del mundo con Argentina está en un gran momento con Inter Miami. Después de destacarse con un par de goles ante Orlando City para la remontada de las Garzas en el Clásico del Sol, el astro argentino volvió a marcar ante D.C. United.

Después de un gran pase de gol de Mateo Silvetti, el ocho veces Balón de Oro quedó frente al veterano Sean Johnson y definió bien a su estilo con un disparo bombeado que metió al arco rival.

Three points secured 💪💗 pic.twitter.com/hVYu4fVKwa — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 7, 2026

Messi, a un gol de los 900 goles como profesional

Three goals in his last two games.



Leo's heating up. 🔥 pic.twitter.com/sLYkAk2L9Q — Major League Soccer (@MLS) March 7, 2026

El dos veces MVP de la MLS (2024 y 2025) y Bota de Oro 2025, cerró la temporada pasada con el título de la MLS Cup 2025 y 896 goles en su carrera, tomando en cuenta lo hecho con Argentina, Barcelona, ​​París Saint-Germain y su actual club, el Inter Miami CF.

Ahora tras las tres primeras jornadas de la temporada regular del campeonato norteamericano ha hecho tres anotaciones más a un solo gol de la marca de 900 tantos.

El registro goleador de Messi

Messi registra 899 goles en 1,140 partidos en su carrera profesional | Greg Fiume/GettyImages

El rosarino marcó con Barcelona: 672 goles en 778 partidos, con París Saint-Germain: 32 goles en 75 partidos y tras la Jornada 3 de la temporada regular de la MLS 2026 con Inter Miami lleva: 80 goles en 91 partidos, mientras que con la selección Argentina: 115 goles en 196 partidos para cosechar la cantidad de 899 goles en 1,140 partidos en total.



