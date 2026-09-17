Lionel Messi anota ante Cruz Azul su gol 100 con el Inter Miami

Se han jugado ya los primeros 45 minutos del Campeones CUP entre el Inter Miami y la Máquina Celeste de la Cruz Azul, y el conjunto de Florida lo está ganando 1-0, con gol del astro argentino, Lionel Messi, al minuto 24 de la primera mitad.

El gol de la 'Pulga' fue el número 100 defendiendo la camiseta del Inter Miami, club al que le cambió la suerte desde que se anunció su llegada. El nombre de Cruz Azul aparece de nueva cuenta en los registros de Leo, puesto que fue a ellos precisamente ante quien anotó su primer gol con la escuadra de la MLS, en la Leagues CUP del 2023, torneo que, a la postre, ganarían los de Florida.

🚨🇦🇷 Lionel Messi has now scored 1️⃣0️⃣0️⃣ goals for Inter Miami!



Beautiful header in the Campeones Cup Final against Cruz Azul.



929 career goals reached. 👋🏼 pic.twitter.com/OZ8lsKLEub — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 17, 2026

Un último tango con la selección de Argentina

Lionel Messi se prepara para vivir uno de los momentos más emotivos de su carrera. El histórico capitán tendrá su último llamado con la selección argentina durante la próxima fecha FIFA, programada entre finales de septiembre e inicios de octubre, poniendo en marcha su despedida final del combinado nacional.

La intención de Argentina es convertir esta última convocatoria en un reconocimiento a la trayectoria del futbolista más importante de su historia. Messi volverá a vestir la camiseta albiceleste para disputar su juego final, acompañado por un homenaje acorde con todo lo conseguido durante sus años defendiendo al seleccionado.

⚠️🇦🇷 AFA CONFIRMÓ LOS AMISTOSOS DE ARGENTINA PARA LA FECHA FIFA:



🇧🇴 30/9 vs Bolivia, en Córdoba.



🇧🇫 3/10 vs Burkina Faso, en el Monumental.



🇧🇯 6/10 vs Benín, en el Monumental. pic.twitter.com/eDLDGhlfOL — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 15, 2026

El encuentro ha de representar mucho más que otro compromiso internacional dentro del calendario argentino. Será la oportunidad para que compañeros, cuerpo técnico y aficionados puedan despedirse de quien encabezó la etapa más exitosa de la selección, todo esto después de años de caídas.

Messi cerrará así una historia que atravesó momentos sumamente complejos antes de alcanzar la gloria. Después de varias finales perdidas y cuestionamientos alrededor de su rendimiento con Argentina, el '10' salió avante hasta escribir su nombre en letras de oro.

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