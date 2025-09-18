Lionel Messi está a punto de firmar un nuevo contrato multianual con el Inter Miami

La mayor estrella de la Major League Soccer, Lionel Messi, parece estar cerca de extender su contrato con el Inter Miami.

El jugador de 38 años se unió al club a mediados de la temporada 2023 y firmó un contrato que lo mantendría con el equipo hasta el final de esta temporada. A finales del año pasado, el director general de Miami, Jorge Mas, expresó su deseo de que Messi extendiera su estancia y jugara en el nuevo estadio Miami Freedom Park del club, al que se trasladará el próximo año.

Ahora parece que Miami verá cumplido su deseo. ESPN informó que se está cerca de un acuerdo para un nuevo contrato multianual con Messi, con solo algunos detalles por concretar antes de que el acuerdo se confirme y se haga público.

La renovación de contrato de Messi, que recibirá acciones del club cuando se retire según los términos de su contrato actual, sería un gran impulso no solo para Miami sino para la MLS en su conjunto, manteniendo un gran aumento en el interés que ha ayudado a generar importantes ingresos y reconocimiento mundial durante los últimos 26 meses.

Messi se convirtió recientemente en el quinto jugador en la historia de la MLS en registrar temporadas consecutivas con 20 goles o más. Su gol número 20 de la temporada regular llegó el martes contra los Seattle Sounders, y se une a Zlatan Ibrahimović, Josef Martínez, David Villa y Denis Bouanga como los únicos jugadores en alcanzar 20 goles en temporadas consecutivas en la MLS.

Inter Miami CF v Seattle Sounders FC | Megan Briggs/GettyImages

Sin embargo, sus actuaciones individuales no siempre han sido recompensadas. Miami ocupa el sexto lugar en la clasificación de la Conferencia Este, con solo 14 victorias en 27 partidos hasta la fecha, y ya ha perdido seis partidos, dos veces más que en toda la temporada regular de la MLS de 2024.

Miami también fue duramente derrotado por los Seattle Sounders en la reciente final de la Leagues Cup, un partido que terminó 3-0 pero que se vio eclipsado por un gran altercado entre jugadores, incluido Luis Suárez, y el cuerpo técnico.

