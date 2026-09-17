Lionel Messi hace historia con el Inter Miami: gol 100 y título de Campeones Cup ante Cruz Azul

La noche del miércoles 16 de septiembre, en punto de las 20:00 hrs, tiempo del Este en los Estados Unidos, el Inter Miami se enfrentó a la Máquina Celeste de la Cruz Azul en el Nu Stadium, y con un gol de Lionel Messi al minuto 24 de la primera mitad, y otro más de Casemiro, a pase de Leo, al minuto 81, los de Florida conquistaron el título de la Campeones CUP.

El gol de la 'Pulga' significó el título binacional para la escuadra de Florida, y a su vez representó también el tanto número 100 de Leo defendiendo la camiseta del Inter Miami. Ante Cruz Azul, equipo al cual Messi le marcó su primer gol con las Garzas, en la Leagues CUP 2023.

🇺🇸🏆 INTER MIAMI ES CAMPEÓN DE LA CAMPEONES CUP. pic.twitter.com/DbVvq1pl7B — JS (@juegosimple__) September 17, 2026

Lionel Messi tendrá un último partido con la selección de Argentina

Lionel Messi se prepara para vivir uno de los momentos más emotivos de su carrera. El histórico capitán tendrá su último llamado con la selección argentina durante la próxima fecha FIFA, programada entre finales de septiembre e inicios de octubre, poniendo en marcha su despedida final del combinado nacional.

La intención de Argentina es convertir esta última convocatoria en un reconocimiento a la trayectoria del futbolista más importante de su historia. Messi volverá a vestir la camiseta albiceleste para disputar su juego final, acompañado por un homenaje acorde con todo lo conseguido durante sus años defendiendo al seleccionado.

⚠️🇦🇷 AFA CONFIRMÓ LOS AMISTOSOS DE ARGENTINA PARA LA FECHA FIFA:



🇧🇴 30/9 vs Bolivia, en Córdoba.



🇧🇫 3/10 vs Burkina Faso, en el Monumental.



🇧🇯 6/10 vs Benín, en el Monumental. pic.twitter.com/eDLDGhlfOL — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 15, 2026

El encuentro ha de representar mucho más que otro compromiso internacional dentro del calendario argentino. Será la oportunidad para que compañeros, cuerpo técnico y aficionados puedan despedirse de quien encabezó la etapa más exitosa de la selección, todo esto después de años de caídas.

Messi cerrará así una historia que atravesó momentos sumamente complejos antes de alcanzar la gloria. Después de varias finales perdidas y cuestionamientos alrededor de su rendimiento con Argentina, el '10' salió avante hasta escribir su nombre en letras de oro.

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