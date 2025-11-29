¿Lionel Messi jugará con el Inter Miami ante el New York City FC en la final de la Conferencia Este?

El Inter Miami afrontará uno de los duelos más trascendentales de la temporada 2025 de la MLS este 29 de noviembre. El equipo dirigido por Javier Mascherano recibirá al New York City FC en la final de la Conferencia Este, a celebrarse en el Chase Stadium. Una victoria colocaría a The Herons en la gran final por la MLS Cup; en cambio, una derrota dejaría a Lionel Messi con otro título pendiente en Estados Unidos.

El cuadro de Florida alcanzó estas instancias tras imponerse con autoridad al Cincinnati FC en las semifinales de Conferencia por un contundente 0–4. Lionel Messi, Mateo Silvetti y un doblete de Tadeo Allende firmaron los goles para el Inter Miami.

Este sábado, el equipo de Mascherano afrontará una dura prueba. La presión sobre Las Garzas es enorme: pese a la millonaria inversión, el club aún no ha sido capaz de conquistar la MLS Cup.

Una de las grandes incógnitas para este encuentro es si Lionel Messi podrá jugar ante el New York City FC este fin de semana o si finalmente se perderá el duelo.

FC Cincinnati v Inter Miami FC - 2025 MLS Cup Playoffs: Conference Semifinal | Jeff Dean/GettyImages

¿Jugará Messi ante el NYC FC?

Antes del duelo ante el New York City FC, Mascherano reconoció que su rival se ganó a pulso su lugar en la final de conferencia y que será complicado vencerlo, pues llega con tres victorias consecutivas como visitante en estos playoffs.

Según los reportes más recientes, Lionel Messi está en condiciones de tener actividad este sábado y todo apunta a que arrancará como titular frente al NYC FC. La Pulga ha firmado cifras extraordinarias en la temporada 2025 de la MLS: en la fase regular registró 29 goles y 16 asistencias, mientras que en los playoffs suma seis goles y cuatro asistencias en apenas cuatro partidos.

The time is here. The moment is now. pic.twitter.com/QqbKsI5ES7 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 29, 2025

Messi ha conquistado dos títulos con el Inter Miami: la MLS Supporters' Shield 2024 y la Leagues Cup 2023. Sin embargo, el argentino aún tiene una cuenta pendiente con el club, pues no ha logrado levantar ni la Concacaf Champions Cup ni la MLS Cup.