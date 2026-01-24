¿Lionel Messi jugará en el inicio de pretemporada contra Club Alianza Lima?

Los actuales campeones de la MLS Cup 2025 disputarán tres partidos en Sudamérica, visitando Perú, Colombia y Ecuador para dar inicio a la pretemporada rumbo a la campaña 2026.

Inter Miami arrancará su gira de pretemporada visitando Lima, Perú, por segunda ocasión consecutiva, esta vez para un enfrentamiento contra Alianza Lima el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva a las 17:00 horas (Estados Unidos), 16:00 horas (México) y 23:00 horas (España), Alianza es el segundo equipo más laureado en la historia del fútbol peruano con 25 títulos de Primera División y, además, ostenta una copa internacional en su palmarés.

Múltiples fuentes confirman que Messi viajará con el equipo, será su primer partido del año 2026 (un año clave por el Mundial), y hay enorme expectativa en Perú por verlo en acción.

El Inter Miami llega a Lima este viernes 23, sin entrenamientos previos en el país, y el partido se jugará pese a algunos escándalos recientes en Alianza Lima (denuncias contra jugadores locales) y ajustes de horario por seguridad y logística.

Se espera que Messi sea titular o participe, ya que es el principal atractivo del evento y no hay indicios de baja para él.

⚪️ 𝐏𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎 🔵



El trabajo no se detiene, el aliento es incondicional.



🆚 @InterMiamiCF

📆 24 de enero

⌚ 5:00 p.m.

🏟 Alejandro Villanueva. 🔥

🏆 Noche Blanquiazul 2026. pic.twitter.com/EKhqpikuLY — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) January 23, 2026

El escándalo de los jugadores de Alianza Lima

SEPARADOS DE ALIANZA LIMA INDEFINIDAMENTE



Mediante comunicado, el cuadro de La Victoria anunció que Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña han sido desafectados mientras se realizan las investigaciones por la denuncia que se pudo conocer desde Argentina.



Además, informan… pic.twitter.com/SipWBruaMj — ESPN Perú (@ESPNPeru) January 22, 2026

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, todos ellos internacionales con la selección peruana, fueron apartados del plantel limeño a dos días del ensayo en la capital del país.

El trío de veteranos está acusado de abusar sexualmente de una joven argentina de 22 años el 18 de enero en un hotel de Montevideo, donde su equipo desarrollaba su pretemporada.

El escándalo ha enturbiado el entusiasmo por la segunda visita consecutiva de Messi a Lima, donde un año atrás fue recibido por multitudes antes del ensayo entre el Inter Miami y Universitario, que concluyó sin goles.