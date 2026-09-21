Lionel Messi marcó contra San Diego desde el tiro libre y está a nada de alcanzar un récord más en su carrera

Este sábado en el Nu Stadium, el Inter Miami se enfrenta al San Diego FC, en una jornada más de la MLS. El local arrancó perdiendo tras una diana tempranera del danés Anders Dreyer, sin embargo, como suele suceder, el argentino Lionel Messi hizo acto de presencia al conseguir el empate 1-1.

🚨 FREEKICK NUMBER 75!



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Fue al minuto 24 cuando se marcó una falta sobre La Pulga. A balón parado el encargado de ejecutar fue el capitán floridano, quien al parecer buscaba una cabeza en el área, pero nadie tocó la redonda, la cual terminó ingresando a la portería agarrando desprevenido al cancerbero.



Este se trató del tanto número 75 del argentino por la vía del tiro libre, quedando a tres de alcanzar el récord histórico de goles desde dicha vía. La marca pertenece al exmediocampista brasileño Marcelinho Carioca, que llegó a 78 tras haber desfilado por clubes como el Flamengo, el Corinthians, el Santos FC y el Vasco da Gama de su país, además del Valencia de España, el Gamba Osaka de Japón y el Al-Nassr de Arabia Saudita.



En estos instantes, el campeón el mundo con Argentina en Qatar 2022 está igualado en el segundo peldaño con el brasileño Roberto Dinamite, el cual defendió la mayor parte de su carrera la casaca del Vasco da Gama, así como la de Brasil.

Steffi Jones y Roberto Dinamite | Getty Images/GettyImages

Por ahora, El Mesías dejó atrás a otros importantes cobradores de tiro libre como el brasileño Juninho Pernambucano, quien se quedó en 72. El centrocampista sobresalió por su gran pegada a balón parado, pasando también por el Vasco da Gama, además del Olympique de Lyon de Francia, el New York Red Bulls de la MLS y el Al-Gharafa de Qatar.



El Top 5 de los mejores anotadores desde el tiro libre lo cierra otro histórico: el brasileño Edson Arantes do Nascimento ‘Pelé’, campeón del mundo considerado por muchos el mejor jugador de toda la historia. O Rei, que solamente jugó con el Santos FC y el New York Cosmos de Estados Unidos, se quedó en 70 dianas.