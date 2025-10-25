Lionel Messi o Cristiano Ronaldo: ¿quién tiene más goles a lo largo de su carrera?

No falta demasiado para que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo abandonen el fútbol profesional. Por más que querramos que no suceda y que jueguen por siempre, el tiempo pasa para todos. Vale recordar que el argentino está próximo a cumplir 38 años mientras que el luso ya tiene 40, ni más ni menos.



Sin embargo, ambas leyendas están dispuestas a regalarnos grandes momentos hasta el último día de sus carreras profesioales. Tanto Messi como CR7 siguen convirtiendo goles y regalando asistencias, tanto en sus equipos como a nivel selección.

¿Quién tiene más goles a lo largo de su carrera: Messi o Ronaldo?

La respuesta a esta pregunta es clara: Cristiano Ronaldo tiene unos cuantos goles más que Messi, aunque también más partidos disputados. El portugués tiene 949 tantos mientras que el argentino tiene 888.



La estadística también indica que Ronaldo convirtió 174 goles desde el punto del penal mientras que el Lionel "apenas" 110.

Jugador Equipo Goles Partidos CR7 Sporting CP/Manchester United/Real Madrid/Juventus/Al Nassr/Portugal 949 1295 Lionel Messi FC Barcelona/PSG/Inter Miami/Argentina 888 1103

El Mundial 2026 está a la vista

ChatGPT dijo:



Muy posiblemente (o así lo deseamos todos los futboleros a nivel mundial) el Mundial 2026 sea la última gran cita de estos dos cracks. La selección argentina, campeona reinante, ya se clasificó a la gran cita del año próximo mientras que sería una sorpresa que Portugal no haga lo mismo eventualmente. Se trataría de la última oportunidad de verlos compartir una Copa del Mundo, algo que marcaría el cierre de una era irrepetible en la historia del futbol.



Messi indicó varias veces que su participación está en duda, aunque todos los argentinos sueñan con que sea su “Last Dance”. Que se juegue mayoritariamente en Estados Unidos podría facilitar enormemente la cuestión, tanto por la logística como por el ritmo menos exigente de la MLS, donde actualmente milita el astro rosarino.



Por su parte, Ronaldo nunca habló del tema, pero su excelente estado físico haría suponer que va a estar sin problemas en el próximo Mundial. Además, su obsesión por la competencia y su disciplina inquebrantable lo mantienen vigente a los 40 años, algo que sigue sorprendiendo incluso a sus detractores. Todo apunta a que, si ambos llegan, el torneo de 2026 podría convertirse en una despedida histórica.