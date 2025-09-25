Lionel Messi se convierte en el primer jugador en la historia de la MLS en lograr una marca notable

Lionel Messi añadió otro hito en la MLS a su ilustre currículum en la victoria 4-0 del Inter Miami sobre NYCFC, algo nunca antes visto en la historia del fútbol de los Estados Unidos.

El ocho veces ganador del Balón de Oro anotó dos goles y dio una asistencia en la goleada del miércoles por la noche, lo que eleva su total de participaciones en goles a 37 en 2025. Messi es ahora el primer jugador en la historia de la MLS en registrar 35 o más contribuciones de goles en temporadas consecutivas.

New York City FC v Inter Miami CF | Elsa/GettyImages



Si bien la temporada pasada terminó de forma desastrosa para el Inter Miami , el argentino logró una campaña que le valió el premio al Jugador Más Valioso de la MLS 2024. Messi registró 36 goles a pesar de perderse un tiempo considerable por lesiones y la Copa América 2024.

Sin embargo, el capitán de los 'Herons' ya ha superado su récord de MVP esta temporada, a los 38 años. Messi tiene 24 goles y 13 asistencias a su nombre con cinco partidos por jugar antes de liderar al Inter Miami en los playoffs de la MLS.

New York City FC v Inter Miami CF | Dustin Satloff/GettyImages

Messi está en posición de reescribir aún más la historia de la MLS en las semanas restantes de la temporada regular de 2025. El delantero puede establecer el récord de mayor contribución goleadora en una sola temporada de la MLS de todos los tiempos.

Carlos Vela actualmente posee el récord con 49 contribuciones de goles en 2019. Messi necesita 12 más para igualar la cuenta de la leyenda del LAFC y 13 para superarlo.

Las Garzas tienen enfrentamientos con Toronto, Chicago Fire, New England Revolution, Atlanta United y Nashville SC en las próximas semanas, lo que le dará a Messi muchas oportunidades de terminar su mejor campaña con la camiseta rosa con más reconocimientos individuales.