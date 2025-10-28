Lionel Messi se refiere a su posible participación en el Mundial 2026

Lionel Messi admitió que espera jugar con Argentina en el próximo Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El delantero del Inter de Miami prometió en 2022 que la victoria de Argentina sobre Francia por penales en la final de ese año en Qatar sería su última aparición en la Copa del Mundo, pero su participación con el equipo de Lionel Scaloni sigue siendo tan fuerte como siempre de cara a la competencia a jugarse a mediados del año próximo.

Después de haber firmado un nuevo contrato de tres años con el club de Miami, Messi claramente no está pensando en terminar su carrera en el futuro inmediato, pero recientemente se informó que todavía estaba indeciso sobre jugar el Mundial del próximo año, que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

En una reciente entrevista con NBC, Messi confesó que la decisión final dependerá de su estado físico, pero admitió que tiene la esperanza de ser parte.

“La verdad es que sí, es algo extraordinario poder estar en el Mundial”, explicó Messi, y para cerrar, agregó: “Y me gustaría estar allí. Para sentirme bien y ser una pieza clave para ayudar a mi selección, si llego allí y voy a evaluar eso día a día cuando comience la pretemporada el año que viene con el Inter y ver si realmente puedo estar al 100%”.

Defender el título de Argentina, clave para el deseo de Messi

Puerto Rico v Argentina - International Friendly | Carmen Mandato/GettyImages

El entusiasmo de Messi por jugar al fútbol con Argentina, en un equipo rodeado de jugadores que lo admiran, fue una gran inspiración para el propio Lionel.

Si bien eso puede haber sido suficiente para persuadir a Messi de seguir jugando el próximo verano, la idea de ayudar a Argentina a defender su condición de campeón del mundo también está en su pensamiento.

“Tengo muchísimas ganas porque es un Mundial”, continuó Messi. “Venimos de ganar el último Mundial, y poder defenderlo de nuevo en la cancha es espectacular, porque siempre es un sueño jugar con la selección, sobre todo en competiciones oficiales, así que ojalá Dios me permita hacerlo otra vez”.

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Julian Finney/GettyImages

Es que seguramente cada título tenga un sabor especial pero haber levantado la Copa del Mundo en 2022 está por encima de todo en el corazón del jugador de 38 años.

“Todo lo que pasé y todo lo que hice para lograrlo fue el sueño de mi vida”, concluyó un emocionado Messi. “Y todo me vino a la mente, todo lo que pasé para llegar ahí: mi familia, mi gente y Argentina”.