Lionel Messi vs. LeBron James: comparación de contratos y salarios

Lionel Messi y LeBron James son dos de las figuras más reconocidas en sus respectivas disciplinas deportivas - fútbol y la NBA -, incluso peleando por ser los mejores de la historia. Esto conlleva a que ambos sean dueños de contratos millonarios, los cuales pagan sus enormes talentos y premian sus trayectorias llenas de éxitos personales y colectivos.

Aunque ambos están en las postrimerías de sus carreras, aún tienen de los mejores salarios en sus respectivas ligas, siendo Messi el mejor pagado de la MLS y 'El Rey' uno de los miembros del club de los que ganan más de 50 millones de dólares anuales en la NBA.

Messi y James tienen en común ser emblemas fuera de las canchas, por lo que también devengan millones en derechos de imagen y patrocinios.

Messi y LeBron compartieron en un partido de la MLS | Mike Ehrmann/GettyImages

Lionel Messi vs. LeBron: trayectoria y contexto profesional

Messi, para muchos el mejor de la historia

Lionel Messi es considerado como el mejor futbolista de toda la historia. Sus números con el FC Barcelona y la selección Argentina lo colocan en el pedestal más alto, por lo influyente que fue en el éxito de sus respectivos equipos.

Basta con revisar sus estadísticas para darse cuenta de la importancia que ha tenido en el fútbol mundial. Es el máximo anotador en la historia del club con 672 goles con el FC Barcelona en 778 partidos oficiales y también es el líder en tantos de la selección argentina con 114 en 194 partidos.

Pero esos números no se quedaron sólo en logros individuales. Messi ganó 35 títulos con el cuadro catalán, entre ellos, diez de LaLiga, cuatro de la Liga de Campeones de la UEFA y siete de la Copa del Rey. Con su selección, tiene dos Copas América y su trofeo más preciado: la Copa del Mundo de 2022.

LeBron, a la altura de Michael Jordan

Las comparaciones suelen ser odiosas, pero cuando se trata de baloncesto, el debate entre Michael Jordan y LeBron James es muy divertido. A pesar de la diferencia de épocas en las que jugaron, ambos son considerados como los mejores de todos los tiempos.

Los seguidores de LeBron James defienden su longevidad, ya que a los 40 años de edad sigue estando en la élite de la NBA. Ha ganado cuatro títulos (2012, 2013, 2016 y 2020), ha sido nombrado MVP en cada una de las finales ganadas, en 20 ocasiones ha asistido al Juego de Estrellas y en cuatro ocasiones ha ganado el Jugador Más Valioso de la temporada.

En 2023 se convirtió en el máximo anotador de todos los tiempos, superando a Kareem Abdul-Jabbar. Pero su impacto va más allá de los números, pues ha mostrado un liderazgo, respeto por el juego y compromiso desde que pisó por primera vez una cancha de NBA.

Estructura y duración de contratos

Según la Asociación de Jugadores de la MLS, Messi tiene un salario de 12 millones de dólares. Sin embargo, su compensación garantizada es de $20.4 millones, sumando cláusulas de marketing.

Algunas fuentes explican que el campeón del mundo y leyenda del FC Barcelona puede ganar entre 50 y 60 millones de dólares anuales si se suman todos los ingresos de marketing, patrocinios y derechos de imagen.

En las negociaciones con el Inter Miami también hay opciones de participación societaria en el club, por lo que esto podría elevar aún más sus ganancias anuales. Se espera que este sea el último contrato del argentino como profesional y que le dé ganancias de al menos $20.4 millones por temporada.

Messi cumple el último año de su contrato con el Inter Miami | IMAGO/ Icon Sportswire

El nuevo contrato contemplaría una transición hacia funciones ejecutivas, embajador del club, parte de la administración o la propiedad después de que deje de jugar.

LeBron James podría jugar su última temporada con Los Angeles Lakers en la campaña 2025-26 al ejercer su opción de contrato por 52.6 millones de dólares.

Tras ejercer la opción, al finalizar la temporada 2025-26 quedará libre de contrato, lo que le permitiría negociar con otros equipos o renovar con los Lakers nuevamente si ambas partes lo desean. Hay que recordar que en su contrato tiene una cláusula completa de no cambio, por lo que aún tiene control sobre su ficha hasta el final de la zafra.

Esta opción está dentro del contrato que firmó en julio de 2024 con los Lakers por dos años y 101.35 millones de dólares.

Comparación de salario anual

Messi y LeBron andan en etapas parecidas de su carrera, ya dando sus últimas pinceladas de magia antes de retirarse y dedicarse a sus familias. Aunque son deportistas similares, las ganancias de LeBron James siguen siendo mayores, sobre todo si se compara por el sueldo anual.

James tiene un salario base de US$48,728,845, como parte de la extensión que aseguró con los Lakers. Mientras que Messi, que está siendo figura del Inter Miami, tiene un promedio anual de 20.4 millones de dólares con el club de Florida.

Concepto Lionel Messi LeBron James Salario anual US$20,446,667 US$48,728,845 Salario + Patrocinio US$87,000,000 US$133.7 millones Patrimonio neto estimado US$ 850 millones US$ 1.3 mil de millones USD Ganancias acumuladas en su carrera US$ 1.28 mil millones US $531,322,773



Edad 38 40

Patrocinios fuera del campo

Messi y LeBron tienen gran parte de sus ingresos gracias a prestar sus imagenes como atletas para promocionar distintas marcas, lo que les ha permitido tener una fortuna admirable.

El futbolista argentino colabora con distintas empresas importantes a nivel mundial, entre ellas Adidas, Apple, Gatorade, Lays. Aparece en los comerciales, a pesar de que es considerado una persona tímida y de pocas palabras.

De acuerdo con Forbes, Messi recibe más de US$ 25 millones al año por patrocinio. También tiene importantes acuerdos con marcas de prestigio en su país y es el ídolo de toda una generación.

James no se queda atrás con sus acuerdos de imagen. Firmó un contrato de por vida en 2015 con Nike, valorado en más de mil millones de dólares. También ha sido embajador de Beats y fue uno de los fundadores de la marca.

Tiene también acuerdos comerciales con Pepsi, State Farm, AT&T, Taco Bell, Louis Vuitton, entre otras empresas.

Importancia en el mercado

James y Messi coinciden en muchas cosas, pero la más importante es que han sido ejemplos de superación y tienen una vida familiar muy consolidada. Esto hace que sea deportistas integrales, que tienen una relevancia muy importante en el mercado internacional.

Los dos han estado alejados de la polémica, con matrimonios consolidados y con el apoyo inquebrantable hacia sus hijos. Son la viva imagen de sus deportes, el fútbol y el baloncesto.

Más noticias sobre Messi