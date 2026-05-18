Lionel Messi vuelve a marcar y asistir en la MLS frente al Portland Timbers

Una vez más el capitán y goleador del Inter Miami CF, Lionel Messi, se encargó de comandar una victoria más para el equipo rosado al vencer 2-0 al Portland Timbers en la Major League Soccer y con ello, finalmente pudieron conseguir su primera victoria en el Nu Stadium, luego de cinco partidos.

El máximo goleador histórico del club llegó a su anotación número 12 de la temporada y compite en la cima por la Bota de Oro de la MLS 2026 con el belga de 29 años, Hugo Cuypers del Chicago Fire que suma 13 anotaciones y el croata de 28 años, Petar Musa del FC Dallas.

Con este triunfo, el cuadro de Florida se mantendrá como líder de la Conferencia Este con 28 puntos (a la espera de lo que haga Nashville frente a LAFC).

Three points at Nu Stadium 💗🖤 pic.twitter.com/sCPH9LoIlh — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 18, 2026

Las contribuciones de Messi en el partido

Taco de Telasquito ➡️ definición de Leo 😮‍💨🔥 pic.twitter.com/rtOhNLHTde — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 17, 2026

El campeón del mundo abrió el marcador al minuto 31 tras una espectacular asistencia del venezolano Telasco Segovia de 'taquito'.

GOOOL! Our captain set it up. Berte finished it. 💫🔝 pic.twitter.com/ogmMDaYeBk — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 17, 2026

Minutos más tarde, al minuto 42 el ocho veces Balón de Oro volvió a hacer de las suyas con una asistencia de fantasía a Germán Berterame. El '10' tomó el esférico afuera del área e ingresó hasta meterse entre tres defensores y consiguió pasar el balón al argentiino naturalizado mexicano.

Para la segunda parte ya sin muchas emociones y con poca profundidad, el equipo local mantuvo la ventaja y se quedó con las tres unidades en lo que fue su penúltimo compromiso previo al arranque de la Copa del Mundo 2026-

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