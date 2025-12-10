Lionel Messi y el Inter Miami conocen a sus posibles rivales de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026

El Inter de Miami se enteró de que se enfrentará al ganador de la eliminatoria de ida y vuelta entre Nashville SC y Atlético Ottawa en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 en el sorteo del martes.

Lionel Messi guió a Miami a la gloria nacional el fin de semana pasado con una victoria por 3-1 sobre Vancouver Whitecaps para alzarse con la primera Copa MLS de la historia del club. El ocho veces ganador del Balón de Oro ya había ganado la Leagues Cup 2023 en su séptima aparición con el Inter de Miami, pero el premio más prestigioso del continente sigue eludiéndolo.

Irónicamente, fue Vancouver quien truncó las ambiciones de Miami de ganar la Copa de Campeones de 2025 con una victoria global de 5-1 en la semifinal en abril. La primera incursión de Messi en la competición en 2024 terminó en cuartos de final ante el Monterrey mexicano.

Ahora, el capitán argentino sabe que él y sus compañeros se enfrentarán a un rival muy conocido o a una propuesta completamente nueva. Miami se enfrentó a Nashville cinco veces solo en 2025, consiguiendo cuatro victorias, incluyendo el crucial partido decisivo en la primera ronda de la Copa MLS.

Miami, en cambio, nunca se ha enfrentado al Atlético Ottawa, equipo de la Premier League canadiense. El club capitalino es incluso más joven que el Inter Miami, fundado en 2020 como una filial del Atlético de Madrid de LaLiga. Messi se ha enfrentado a este rival en varias ocasiones, anotando 32 goles en 43 partidos con los rojiblancos. Si la versión canadiense del Atlético da la sorpresa y elimina a Nashville en la primera ronda, Miami espera que Messi pueda reflejar ese buen momento.

¿Por qué el Inter de Miami no juega la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026?

El Inter de Miami está doblemente agradecido por su triunfo en la Copa MLS | CHANDAN KHANNA/GettyImages

Miami ya se había clasificado para la Champions Cup del próximo año gracias a su impresionante temporada regular de la MLS, ostentando el tercer mejor récord general de la división. Sin embargo, como campeones de la MLS Cup, también tuvieron el privilegio de saltarse la primera ronda y avanzar directamente a octavos de final.

Los de Florida no son los únicos que recibieron un pase directo. Seattle Sounders recibió la misma exención especial tras derrotar a Miami y ganar la final de la Leagues Cup de este año. Mount Pleasant, campeón de la Copa del Caribe de Jamaica, y Alajuelense, ganador de la Copa Centroamericana, también avanzaron a octavos de final.

Los campeones nacionales en México también reciben la misma distinción. Sin embargo, la temporada 2024-25 de la Liga MX se dividió en dos, con un ganador del Apertura y otro del Clausura. Toluca se alzó con este último y, al ostentar un mejor récord de puntos por partido que el Club América, campeón del Apertura, será el que esté en octavos de final.

¿Cuándo es el primer partido de la Copa de Campeones de la Concacaf del Inter Miami?

La Copa de Campeones de la Concacaf está en juego una vez más | Eva Marie Uzcategui - FIFA/GettyImages

Gracias a su condición de campeones de la Copa MLS, Miami podrá ver la primera ronda en febrero desde la distancia. Naturalmente, se prestará mucha atención al choque entre Nashville y Atlético Ottawa.

Messi y compañía tendrán la oportunidad de participar tardíamente en la acción continental en primavera, con el partido de ida de los octavos de final programado entre el 10 y el 12 de marzo de 2026. El decisivo partido de vuelta será la semana siguiente, del 17 al 19 de marzo de 2026.

La temporada 2026 de la MLS comenzará para Miami contra el LAFC de Son Heung-min la noche del 21 de febrero de 2026.

El partido de ida de los octavos de final de Miami será emocionante. El club no jugará su primer partido de liga en su nueva casa, el Miami Freedom Park, hasta abril, pero debutará con la eliminatoria de la Copa de Campeones el mes anterior.

