Listos los octavos de final de la CONCACAF Liga de Campeones con fuerte presencia de Liga MX y MLS

La CONCACAF Liga de Campeones ya tiene definidos sus cruces de octavos de final. La competencia continental entra en una fase determinante con una marcada presencia de clubes de la Liga MX y la MLS, además de representación del Caribe y Centroamérica.

En esta instancia participarán cinco equipos del futbol mexicano y nueve de la Major League Soccer, lo que confirma el dominio de ambas ligas en el torneo. A ellos se suman un representante de Jamaica y otro de Costa Rica, completando el mapa competitivo rumbo a los cuartos de final.

Los enfrentamientos confirmados son los siguientes: Toluca se medirá ante San Diego FC; Mount Pleasant enfrentará a LA Galaxy; Cruz Azul chocará con Monterrey; LAFC jugará contra Alajuelense; Inter Miami se verá las caras con Nashville SC.

Además, Club América disputará su serie frente a Philadelphia Union; Tigres enfrentará a FC Cincinnati; y Vancouver Whitecaps cerrará la ronda ante Seattle Sounders. La distribución de cruces anticipa duelos de alta intensidad y choques directos entre proyectos consolidados del área.

El emparejamiento que más reflectores acapara es el de Cruz Azul contra Monterrey. Se trata del único cruce directo entre clubes mexicanos en esta fase, lo que garantiza la eliminación de uno de los representantes de la Liga MX antes de los cuartos de final.

Para los equipos mexicanos, el objetivo es reafirmar su peso histórico en la competición. Toluca, América y Tigres buscarán imponer condiciones ante rivales estadounidenses, mientras que el duelo entre celestes y regiomontanos promete ser una eliminatoria cerrada.

La MLS, por su parte, coloca nueve escuadras en la ronda, reflejo de su crecimiento sostenido en infraestructura y competitividad. Inter Miami y LA Galaxy aparecen como contendientes con plantillas de alto perfil, mientras que Seattle y Philadelphia buscan consolidar su experiencia internacional.

El panorama queda listo para una fase que definirá el rumbo del torneo. Con cinco clubes de la Liga MX, nueve de la MLS, uno de Jamaica y uno de Costa Rica, la batalla continental entra en terreno decisivo, con un choque mexicano que roba la atención desde el arranque.

