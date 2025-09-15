Liverpool vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para Jornada 1 de Champions League
Vuelve el torneo de clubes más importante de Europa, vuelve la UEFA Champions League y en esta Jornada 1 de la fase de liga, el Liverpool recibirá al Atlético de Madrid en Anfield para ambos comenzar su camino rumbo a poder convertirse en campeones.
Ambas escuadras vienen de buena manera en este arranque de competiciones en la temporada 2025/26, los Reds están entre los primeros puestos de la Premier League, mientras que los colchoneros, si bien no tuvieron un comienzo alentador, sacaron tres puntos de oro frente al Villarreal, que va en zona alta.
No será la primera ocasión que estos equipos se ven las caras en la UCL y normalmente son partidos muy disputados, a tal grado que de las cuatro veces que se han enfrentado, ambos tienen dos triunfos, siendo el último partido un dos por cero en favor de los ingleses en el 2021.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Atlético de Madrid?
- Ciudad: Liverpool
- Estadio: Anfield
- Fecha: 17 de septiembre
- Horario: 15:00hs (Costa Este de Estados Unidos), 13:00hs (México), 21:00 (España)
¿Dónde se podrá ver el Liverpool vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?
España: Movistar Liga de Campeones
México: Sin transmisión por TV
Estados Unidos: TUDN y UniMás
Streaming: TUDN.com, Caliente TV y Paramount Plus
Últimos 5 partidos de Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Burnley
0-1 V
Premier League
Arsenal
1-0 V
Premier League
Newcastle
2-3 V
Premier League
Bournemouth
4-2 V
Premier League
Crystal Palace
2-2 (3-2 p) D
Community Shield
Últimos 5 partidos de Atlético de Madrid
Rival
Resultado
Competición
Villarreal
2-0 V
LaLiga
Alavés
1-1 E
LaLiga
Elche
1-1 E
LaLiga
Espanyol
2-1 D
LaLiga
Newcastle
0-2 V
Amistoso
Últimas noticias de Atlético de Madrid
Después de 10 años de haber sido inaugurado, el Riyadh Air Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, ha sido elegido para ser la sede de la gran final de la UEFA Champions League en 2027, siendo esta la segunda ocasión en la que reciba un encuentro de esta índole, ya que en el 2019 el Liverpool le ganó la Orejona al Tottenham en suelo español.
Posibles alineaciones de Liverpool vs Atlético de Madrid
Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Cody Gakpo; Florian Wirtz y Hugo Ekitike.
Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.
Pronóstico SI
Liverpool 2-1 Atlético de Madrid
