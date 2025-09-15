Liverpool vs Atlético de Madrid: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico para Jornada 1 de Champions League

Vuelve el torneo de clubes más importante de Europa, vuelve la UEFA Champions League y en esta Jornada 1 de la fase de liga, el Liverpool recibirá al Atlético de Madrid en Anfield para ambos comenzar su camino rumbo a poder convertirse en campeones.

Ambas escuadras vienen de buena manera en este arranque de competiciones en la temporada 2025/26, los Reds están entre los primeros puestos de la Premier League, mientras que los colchoneros, si bien no tuvieron un comienzo alentador, sacaron tres puntos de oro frente al Villarreal, que va en zona alta.

No será la primera ocasión que estos equipos se ven las caras en la UCL y normalmente son partidos muy disputados, a tal grado que de las cuatro veces que se han enfrentado, ambos tienen dos triunfos, siendo el último partido un dos por cero en favor de los ingleses en el 2021.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Atlético de Madrid?

Ciudad: Liverpool

Estadio: Anfield

Fecha: 17 de septiembre

Horario: 15:00hs (Costa Este de Estados Unidos), 13:00hs (México), 21:00 (España)

¿Dónde se podrá ver el Liverpool vs Atlético de Madrid en TV y streaming online?

España: Movistar Liga de Campeones

México: Sin transmisión por TV

Estados Unidos: TUDN y UniMás

Streaming: TUDN.com, Caliente TV y Paramount Plus

Últimos 5 partidos de Liverpool

Rival Resultado Competición Burnley 0-1 V Premier League Arsenal 1-0 V Premier League Newcastle 2-3 V Premier League Bournemouth 4-2 V Premier League Crystal Palace 2-2 (3-2 p) D Community Shield

Últimos 5 partidos de Atlético de Madrid

Rival Resultado Competición Villarreal 2-0 V LaLiga Alavés 1-1 E LaLiga Elche 1-1 E LaLiga Espanyol 2-1 D LaLiga Newcastle 0-2 V Amistoso

Últimas noticias de Atlético de Madrid

Después de 10 años de haber sido inaugurado, el Riyadh Air Metropolitano, casa del Atlético de Madrid, ha sido elegido para ser la sede de la gran final de la UEFA Champions League en 2027, siendo esta la segunda ocasión en la que reciba un encuentro de esta índole, ya que en el 2019 el Liverpool le ganó la Orejona al Tottenham en suelo español.

El Riyadh Air @Metropolitano, elegido sede de la final de la @LigadeCampeones de 2027



➡️ https://t.co/Eh2HYWSu9s pic.twitter.com/iaYjV34uJy — Atlético de Madrid (@Atleti) September 11, 2025

Posibles alineaciones de Liverpool vs Atlético de Madrid

Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Cody Gakpo; Florian Wirtz y Hugo Ekitike.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nicolás González; Antoine Griezmann y Julián Álvarez.

Pronóstico SI

Liverpool 2-1 Atlético de Madrid

