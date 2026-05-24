Liverpool vs Brentford: previa, predicciones y alineaciones

Liverpool y Brentford serán los protagonistas de uno de los encuentros más animados de la última jornada de la Premier League. El conjunto Red finaliza una temporada muy por debajo de sus expectativas con la despedida de Mohamed Salah como gran atractivo.

El egipcio tendrá su 'Last Dance' con la camiseta del club en el cual supo transformarse en un verdadero ídolo. Nueve años después de su llegada desde la Roma, le dirá adiós a una afición que lo pone entre las máximas leyendas del club.

Prácticamente clasificado a la próxima Champions, solo una tragedia deportiva podría dejarlo fuera del máximo torneo europeo. El Liverpool debería perder por varios goles y Bournemouth ganar su compromiso ante el Forest para que ello sucediera. Sumando al menos un punto, los de Arne Slot sellarán su boleto sin depender de otros resultados.

Brentford, por su parte, aún cuenta con posibilidades de acceder tanto a Europa League como a Conference League. Ubicado en la novena posición, se encuentra igualado en puntos pero con peor diferencia de gol que el Chelsea (hoy clasificándose a Conference) y un punto por debajo del Brighton. Deberá sumar y esperar que sus rivales dejen puntos en el camino para lograr lo que sería una histórica clasificación.

A continuación, toda la información sobre este gran duelo de Premier.

"I will always love this club." ❤️



Salah: Farewell to The King will be available on YouTube and All Red Video at 5pm today 👑 pic.twitter.com/nxWd5AHYbb — Liverpool FC (@LFC) May 22, 2026

Pronóstico SI Fútbol

Liverpool llega en un contexto complejo, con un entrenador que posiblemente no siga en su cargo y con la despedida de una leyenda como Mo Salah. Ante su público intentará salir en busca de un triunfo que le permita despedirse de su gente con una alegría, más allá de no tener grandes motivaciones en lo que a resultados respecta. Brentford, por su parte, es un equipo incómodo. Presiona bien, aprovecha errores y rara vez se limita únicamente a defender. No caben dudas de que será un rival difícil de vencer.

Se espera un partido abierto, con Liverpool asumiendo la posesión y acumulando hombres cerca del área rival y con una visita que buscará lastimar en transiciones rápidas y balones largos. Todo apunta a un encuentro con goles, aunque con los locales imponiendo jerarquía en los momentos decisivos.

Pronóstico: Liverpool 3 - 2 Brentford

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Brentford?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Anfield

: Anfield Fecha : domingo 24 de mayo

: domingo 24 de mayo Hora : 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP

: 11:00 EE.UU (Este), 09:00 MEX, 17:00 ESP Árbitro: Darren England

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Brentford (últimos cinco enfrentamientos)

Liverpool : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Brentford: 1

Último partido entre ambos: 25/10/2025 - Brentford 3-2 Liverpool - Premier League, fecha 9

Brentford v Liverpool - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Últimos 5 partidos

Liverpool Brentford Aston Villa 4-2 Liverpool 15/05/26 Brentford 2-2 Palace 17/05/26 Liverpool 1-1 Chelsea 9/5/26 Manchester City 3-0 Brentford 09/05/26 Manchester United 3-2 Liverpool 3/5/26 Brentford 3-0 West Ham 02/05/26 Liverpool 3-1 Palace 25/4/26 Man Utd 2-1 Brentford 27/04/26 Everton 1-2 Liverpool 19/4/26 Liverpool 1-1 Chelsea 9/5/2026Brentford 0-0 Fulham 18/04/26

¿Cómo ver el Liverpool vs Brentford por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Syfy México FOX One, FOX+ España DAZN Spain, DAZN4 Spain, Movistar+

Últimas noticias del Liverpool

Un posteo de Mohamed Salah acabó por desestabilizar a Arne Slot, quien casi con seguridad no seguirá al mando del equipo en la próxima temporada. "Ese es el fútbol que sé jugar y esa es la identidad que hay que recuperar y mantener para siempre. No es negociable y todo aquel que se una a este club debe adaptarse a ello", dice uno de los pasajes del texto del egipcio, apoyado por muchos de sus compañeros.

Andrew Robertson y Alisson Becker son otros dos jugadores que podrían estar despidiéndose este domingo en Anfield. En lo que respecta a lesionados, Conor Bradley, Wataru Endo, Giovanni Leone, Stefan Bajcetic y Hugo Ekitike continúan fuera, mientras que Jeremie Frinpong es duda tras ausentarse ante Aston Villa por molestias musculares.

Liverpool v Crystal Palace - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

La probable alineación del Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Ngumoha; Gakpo.

Últimas noticias del Brentford

Uno de los focos estará sobre el arquero Caoimhin Kelleher, ex Liverpool, que volvería a Anfield defendiendo otros colores. También podría tener minutos Sepp van den Berg frente a su antiguo club, mientras no se descarta la aparición de Jordan Henderson, otro nombre con pasado ligado a los “Reds”.

Donde Brentford ha demostrado ser implacable es en ataque. Igor Thiago, segundo máximo goleador de la Premier con 22 tantos, será la referencia de área acompañado por futbolistas rápidos y verticales como Dango Ouattara o Kevin Schade. El equipo suele sentirse cómodo cuando el rival adelanta líneas, por lo que intentará aprovechar cualquier desconcentración emocional de un Liverpool pendiente de homenajes y despedidas.

Manchester City v Brentford - Premier League | Visionhaus/GettyImages

La probable alineación del Liverpool (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Van den Berg, Collins, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Henderson; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE