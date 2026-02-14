Liverpool vs Brighton: previa, predicciones y alineaciones

Hoy se enfrentan el Liverpool y el Brighton en Anfield, en un cruce eliminatorio de la FA Cup que definirá quién avanza a la quinta ronda. Con el partido en formato mata-mata, el margen de error es mínimo y ambos equipos llegan con la necesidad de sostenerse en una competencia que suele marcar el pulso de la temporada en Inglaterra.

El Liverpool encara el compromiso con la FA Cup como una vía importante en una Premier League que no viene siendo el ideal. Los Rojos ganaron el torneo ocho veces y buscan acercarse a la novena conquista. En este tipo de partidos, su capacidad para castigar en transiciones rápidas puede tener peso si el trámite se abre y encuentra espacios para correr.

El Brighton llega con el objetivo de dar un paso más en un torneo que nunca pudo ganar. Su perfil más organizado y su tendencia a construir desde la posesión le exige precisión, porque cuando asume riesgos puede quedar expuesto ante un rival que sabe acelerar. Por eso, el equilibrio entre su propuesta y el control de pérdidas será una de las claves.

A continuación, repasamos el contexto con el que llega cada equipo, lo que puede marcar el desarrollo del partido y los puntos a tener en cuenta de cara a un cruce que otorga un lugar en la siguiente ronda.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Brighton?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Anfield

: Anfield Fecha : sábado 14 de febrero

: sábado 14 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Stuart Attwell

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Brighton

Liverpool : 7

: 7 Empate : 4

: 4 Brighton: 4

Último partido entre ambos: 13/12/25 - Liverpool 2-0 Brighton - Fecha 16, Premier League

Últimos 5 partidos

Liverpool Brighton Sunderland 0-1 Liverpool 11/02/26 Aston Villa 1-0 Brighton 11/02/26 Liverpool 1-2 Manchester City 8/02/26 Brighton 0-2 Crystal Palace 8/02/26 Liverpool 4-1 Newcastle United 31/01/26 Brighton 1-1 Everton 31/01/26 Liverpool 6-0 FK Qarabag 28/01/26 Fulham 2-1 Brighton 24/01/26 AFC Bournemouth 3-2 Liverpool 24/01/26 Brighton 1-1 AFC Bournemouth 19/01/26

¿Cómo ver el Liverpool vs Brighton por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Select, ESPN App, fuboTV México TNT Sports, HBO Max España DAZN

Últimas noticias del Liverpool

El Liverpool llegará a este cruce después de cortar una racha complicada en la Premier League. Este miércoles venció 1-0 a Sunderland como visitante y consiguió su primera victoria tras siete partidos sin ganar en el torneo. El último triunfo liguero antes de esa seguidilla había sido el 27 de diciembre de 2025, ante el Wolverhampton Wanderers. Con estos tres puntos, los dirigidos por Arne Slot quedaron a tres unidades de la zona de clasificación a la próxima Champions League.

El encuentro se resolvió en el segundo tiempo con un cabezazo de Virgil van Dijk, luego de una jugada en la que Habib Diarra no pudo despejar. Además, el resultado tuvo un impacto extra porque el Liverpool le quitó al Sunderland un invicto como local que sostenía desde hace 25 fechas, con 100% de efectividad en el Stadium of Light.

En la FA Cup, el Liverpool avanzó con claridad en la tercera ronda tras el 4-1 sobre el Barnsley. La temporada pasada, en cambio, había sufrido una eliminación inesperada ante el Plymouth Argyle. Este es un antecedente que le suma presión a la campaña actual. De cara a lo inmediato, la principal preocupación pasa por Wataru Endo, que salió lesionado ante el Sunderland y quedó tendido en camilla en la segunda mitad.

Arne Slot believes Wataru Endo suffered a 'serious' injury during our 1-0 win over Sunderland, but the Japan international requires further assessment to determine the extent of the damage. — Liverpool FC (@LFC) February 11, 2026

Posible alineación del Liverpool contra el Brighton (4-5-1): Alisson; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Últimas noticias del Brighton

El Brighton llegará a Anfield después de una derrota en la Premier League ante el Aston Villa por 1-0, en un partido que se definió con un gol en contra de Jack Hinshelwood. Más allá del resultado, el equipo tuvo un buen segundo tiempo y generó chances claras, con Ferdi Kadioglu cerca del empate en un remate que Emiliano Martínez desvió al travesaño. Danny Welbeck también exigió al arquero argentino y Kaoru Mitoma tuvo una situación con un disparo que pasó muy cerca del segundo palo.

En ese encuentro, Fabian Hurzeler rotó a la mitad de los jugadores de campo respecto de la caída previa contra el Crystal Palace e incluyó desde el arranque a Joel Veltman, Jan Paul van Hecke, Hinshelwood, Diego Gomez y Welbeck.

En la FA Cup, en cambio, el presente es más alentador porque el Brighton eliminó al Manchester United en Old Trafford en la tercera ronda, el 11 de enero. De esta manera, las Gaviotas intentarán trasladar su rendimiento de la segunda mitad ante el Aston Villa a un partido de copa exigente en el que una buena ejecución en las áreas puede marcar la diferencia.

Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Third Round | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Posible alineación del Brighton contra el Liverpool (4-3-3): Verbruggen, Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Hinshelwood, Baleba, Gross; Gomez, Welbeck, Mitoma.

Pronóstico SI Fútbol

El Liverpool llega con más presión por el momento en la Premier y por el antecedente de la eliminación del año pasado, así que debería asumir el control del partido y empujar desde el inicio para evitar otro susto en copa. El Brighton tiene con qué incomodar y sostener un trámite parejo, pero por jerarquía y necesidad los Rojos tienen las de ganar.

Liverpool 2-1 Brighton

