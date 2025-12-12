Liverpool vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

En el medio de un tremendo ruido interno por las explosivas declaraciones de Mohamed Salah, el Liverpool va por la recuperación en la Premier League tras haber ganado en Italia por la UEFA Champions League. Los reds se medirán a un Brighton que quiere reencontrarse con la victoria después de dos partidos sin lograrlo.

A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Brighton?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Fecha: sábado 13 de diciembre

Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 16:00 (España)

Estadio: Anfield

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 | Michael Regan - UEFA/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Brighton en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos Telemundo NBC Sports App México A confirmar A confirmar España DAZN DAZN

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Inter de Milán 1-0 V UEFA Champions League Leeds 3-3 E Premier League Sunderland 1-1 E Premier League West Ham 2-0 V Premier League PSV 4-1 D UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Brighton

Rival Resultado Competición West Ham 1-1 E Premier League Aston Villa 4-3 D Premier League Nottingham Forest 2-0 V Premier League Brentford 2-1 V Premier League Crystal Palace 0-0 E Premier League

Últimas noticias del Liverpool

FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Los Reds vienen de ganarle por la mínima al Inter de Milán por la sexta jornada de la UEFA Champions League y se acercan, contra todos los pronósticos, a los ocho puestos de privilegio que clasificarán a los equipos directamente a los octavos de final de la competencia.



En la Premier League, a pesar de ser los vigentes campeones, vienen de mal en peor y necesitan ganar para, por lo menos, superar la mitad de la tabla al cierre de la fecha.

Para este encuentro, Arne Slot no podrá contar con jugadores de la talla de Conor Bradley, Cody Gakpo, Federico Chiesa y Jeremie Frimpong, con el primero suspendido y los otros tres lesionados.

La noticia en el LIverpool es Mohamed Salah, quien mantiene un conflicto con Arne Slot y en el partido de Champions fue excluido de la lista de convocados. La intención del egipcio es depedirse de la afición en este partido antes de partir hacia la Copa Africana de Naciones. Veremos si Slot le convoca y el jugador puede cumplir su deseo.

Últimas noticias del Brighton

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-WEST HAM | GLYN KIRK/GettyImages

El equipo del alemán Fabian Hürzeler también tiene una terrible cantidad de bajas, con cuatro lesionados (Stefanos Tzimas, James Milner, Solly March y Adam Webster) y tres futbolistas en duda (Yasin Ayari, Kaoru Mitoma y Tom Watson).

La tabla los encuentra en una mejor posición que el Liverpool, situándose octavos con 23 puntos y la chance latente de terminar la jornada en puestos de clasificación a competencias europeas.

Posibles alineaciones

Liverpool

Portero: Alisson

Defensas: Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Joe Gomez

Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai

Volante ofensivo: Alexis Mac Allister

Delanteros: Hugo Ekitike y Alexander Isak.



Brighton

Portero: Bart Verbruggen

Defensas: Maxim de Cuyper, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Mats Wieffer



Mediocampistas: Diego Gómez, Carlos Baleba

Volantes ofensivos: Ferdi Kadioglu, Georginio Rutter, Yankuba Minteh

Delantero: Danny Welbeck.

Pronóstico SI

El Liverpool logrará, por la mínima, ratificar la levantada para el delirio de su gente en Anfield.

Liverpool 1-0 Brighton

