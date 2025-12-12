Liverpool vs Brighton: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
En el medio de un tremendo ruido interno por las explosivas declaraciones de Mohamed Salah, el Liverpool va por la recuperación en la Premier League tras haber ganado en Italia por la UEFA Champions League. Los reds se medirán a un Brighton que quiere reencontrarse con la victoria después de dos partidos sin lograrlo.
A continuación, toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Brighton?
Ciudad: Liverpool, Inglaterra
Fecha: sábado 13 de diciembre
Horario: 10:00 (costa este de EE.UU.), 09:00 (México), 16:00 (España)
Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Brighton en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
Telemundo
NBC Sports App
México
A confirmar
A confirmar
España
DAZN
DAZN
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Inter de Milán
1-0 V
UEFA Champions League
Leeds
3-3 E
Premier League
Sunderland
1-1 E
Premier League
West Ham
2-0 V
Premier League
PSV
4-1 D
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Brighton
Rival
Resultado
Competición
West Ham
1-1 E
Premier League
Aston Villa
4-3 D
Premier League
Nottingham Forest
2-0 V
Premier League
Brentford
2-1 V
Premier League
Crystal Palace
0-0 E
Premier League
Últimas noticias del Liverpool
Los Reds vienen de ganarle por la mínima al Inter de Milán por la sexta jornada de la UEFA Champions League y se acercan, contra todos los pronósticos, a los ocho puestos de privilegio que clasificarán a los equipos directamente a los octavos de final de la competencia.
En la Premier League, a pesar de ser los vigentes campeones, vienen de mal en peor y necesitan ganar para, por lo menos, superar la mitad de la tabla al cierre de la fecha.
Para este encuentro, Arne Slot no podrá contar con jugadores de la talla de Conor Bradley, Cody Gakpo, Federico Chiesa y Jeremie Frimpong, con el primero suspendido y los otros tres lesionados.
La noticia en el LIverpool es Mohamed Salah, quien mantiene un conflicto con Arne Slot y en el partido de Champions fue excluido de la lista de convocados. La intención del egipcio es depedirse de la afición en este partido antes de partir hacia la Copa Africana de Naciones. Veremos si Slot le convoca y el jugador puede cumplir su deseo.
Últimas noticias del Brighton
El equipo del alemán Fabian Hürzeler también tiene una terrible cantidad de bajas, con cuatro lesionados (Stefanos Tzimas, James Milner, Solly March y Adam Webster) y tres futbolistas en duda (Yasin Ayari, Kaoru Mitoma y Tom Watson).
La tabla los encuentra en una mejor posición que el Liverpool, situándose octavos con 23 puntos y la chance latente de terminar la jornada en puestos de clasificación a competencias europeas.
Posibles alineaciones
Liverpool
Portero: Alisson
Defensas: Andrew Robertson, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Joe Gomez
Mediocampistas: Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Dominik Szoboszlai
Volante ofensivo: Alexis Mac Allister
Delanteros: Hugo Ekitike y Alexander Isak.
Brighton
Portero: Bart Verbruggen
Defensas: Maxim de Cuyper, Lewis Dunk, Jan Paul van Hecke, Mats Wieffer
Mediocampistas: Diego Gómez, Carlos Baleba
Volantes ofensivos: Ferdi Kadioglu, Georginio Rutter, Yankuba Minteh
Delantero: Danny Welbeck.
Pronóstico SI
El Liverpool logrará, por la mínima, ratificar la levantada para el delirio de su gente en Anfield.
Liverpool 1-0 Brighton
