Liverpool vs Chelsea: previa, predicciones y alineaciones

El Liverpool será anfitrión del partido por la fecha 36 de la Premier League contra el Chelsea. La última vez que se vieron las caras fue en octubre de 2025. Los Blues venían de ganar el Mundial de Clubes unos meses antes y los Reds comenzaban la campaña con el envión de los nuevos comienzos.

Ahora las cosas cambiaron. Los dirigidos por Arne Slot lograron mantener la regularidad en la liga inglesa, no así en la Champions League y la FA Cup, donde quedaron eliminados en los cuartos de final de ambos torneos. Los londinenses, por su parte, consiguieron clasificarse a la final del torneo organizado por la Asociación Inglesa de Fútbol aunque, en contracara, llegan luego de seis derrotas consecutivas en Premier y fuera de la zona de clasificación a competiciones internacionales.

Pronóstico SI Fútbol

El Liverpool vuelve a casa con una cuenta pendiente a causa de la caída ante el Manchester United y con la necesidad de no perder su lugar en puestos de la Champions. Los de Slot suelen mejorar en casa y vienen marcando con frecuencia, incluso con problemas en ataque a causa de las molestias de Mohamed Salah y las bajas de Hugo Ekitike y Alexander Isak. Del otro lado aparece un Chelsea que, a su vez, tiene futbolistas capaces de lastimar cada vez que encuentran espacios cerca del área rival.

El partido invita a pensar en goles para los dos lados. Los Reds recibieron tantos en siete de sus últimas ocho jornadas, y los Blues tampoco logran cuidar su arco desde hace semanas.

Liverpool 3-1 Chelsea

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Chelsea?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Anfield

: Anfield Fecha : sábado 9 de mayo

: sábado 9 de mayo Hora : 7:30 EE.UU (Este), 5:30 MEX, 13:30 ESP

: 7:30 EE.UU (Este), 5:30 MEX, 13:30 ESP Árbitro: Craig Pawson

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Chelsea

Liverpool : 3

: 3 Empate : 0

: 0 Chelsea: 2

Último partido entre ambos: 4/10/2025 - Chelsea 2-1 Liverpool - Fecha 7, Premier League

Últimos 5 partidos

Liverpool Chelsea Manchester United 3-2 Liverpool 3/5/2026 Chelsea 1-3 Nottingham Forest 4/5/2026 Liverpool 3-1 Palace 25/4/2026 Chelsea 1-0 Leeds 26/4/2026 Everton 1-2 Liverpool 19/4/2026 Brighton 3-0 Chelsea 21/4/2026 Liverpool 0-2 PSG 14/4/2026 Chelsea 0-1 Manchester United 18/4/2026 Liverpool 2-0 Fulham 11/4/2026 Chelsea 0-3 Manchester City 12/4/2026

¿Cómo ver el Liverpool vs Chelsea por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBC, Telemundo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, Peacock México TNT Sports, Max Mexico, TNT Go España DAZN, DAZN1

Últimas noticias del Liverpool

Arne Slot, Liverpool | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

El Liverpool llega lastimado por la derrota 3-2 frente a los Red Devils en Old Trafford. Los de Slot remontaron un 2-0 adverso con goles de Dominik Szoboszlai y Cody Gakpo, aunque terminó cayendo por un tanto de Kobbie Mainoo a falta de 13 minutos para el final. La caída frenó una racha de tres victorias consecutivas en la Premier e hizo que revivieran las críticas sobre el entrenador neerlandés.

Aun así, los Reds siguen dependiendo de sí mismos para clasificarse a la próxima Champions. Ocupan el cuarto puesto con 58 puntos y una victoria frente a los Blues podría dejar prácticamente sellado el objetivo. En Anfield, además, los del norte de Inglaterra ganaron dos de sus últimos enfrentamientos frente a los londinenses y llegan con 10 puntos obtenidos de los últimos 12 posibles como local en liga.

En conferencia de prensa, Slot confirmó que Isak volvió a entrenarse con el grupo luego de perderse el partido frente al United por una molestia en la ingle. "Alex entrenó nuevamente con nosotros ayer por primera vez. Todo salió bien", comentó el entrenador. También explicó que Ibrahima Konaté y Florian Wirtz ya trabajan con normalidad luego de sus ausencias durante la semana.

La enfermería, de todos modos, tiene bastante trabajo. Salah sigue afuera por una lesión muscular y Alisson Becker tampoco estará disponible. Giorgi Mamardashvili volvió a entrenarse luego de su problema en la rodilla y podría reaparecer en la convocatoria. "Lo positivo es que algunos futbolistas importantes están regresando y eso nos va a ayudar", señaló Slot.

Posible alineación del Liverpool contra el Chelsea (4-2-3-1): Freddie Woodman; Curtis Jones, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Dominik Szoboszlai; Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Rio Ngumoha; Cody Gakpo

Últimas noticias del Chelsea

Calum McFarlane, Chelsea | Darren Walsh/GettyImages

El Chelsea atraviesa uno de los peores momentos de toda la temporada. El equipo dirigido de manera interina por Calum McFarlane perdió sus últimos seis partidos de la liga y cayó hasta el noveno puesto de la tabla. La derrota 3-1 frente al Nottingham Forest dejó todavía más golpeado al equipo, que recibió silbidos en Stamford Bridge y volvió a mostrar problemas defensivos desde los primeros minutos.

McFarlane reconoció el mal presente del club luego de la caída frente al Forest. "Las actuaciones estuvieron muy lejos del nivel esperado y vamos a hacer todo lo posible para mejorar eso", expresó el entrenador en conferencia de prensa. Además, agregó: "Tenemos cuatro partidos por delante y necesitamos atacar cada uno mostrando nuestro nivel".

En cuanto al parte médico, el equipo de Londres recibió varias noticias negativas durante la semana. Robert Sánchez quedó descartado luego del choque de cabezas con Morgan Gibbs-White y Jesse Derry tampoco volverá a jugar en lo que resta de la campaña. "Las primeras señales con Jesse son positivas y eso es lo importante", comentó McFarlane.

De cara al viaje al norte de Inglaterra, Reece James y Levi Colwill entrenaron con normalidad y podrían volver al once titular. Distinta es la situación de Alejandro Garnacho, que llega tocado físicamente y tiene poca posibilidad de jugar. "Reece y Levi completaron toda la semana de entrenamientos y somos optimistas con ellos", señaló el entrenador interino.

Posible alineación del Chelsea contra el Liverpool (4-4-2): Filip Jorgensen; Reece James, Levi Colwill, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Moisés Caicedo, Andrey Santos; Cole Palmer, Enzo Fernández, Pedro Neto; Joao Pedro

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