Liverpool vs Crystal Palace: previa, predicciones y alineaciones

Con el objetivo de seguir sumando puntos que le aseguren un lugar en la próxima Champions League, el Liverpool se mide este sábado ante el Crystal Palace por la fecha 34 de la Premier League.

Los dirigidos por Arne Slot se ubican en la quinta posición de la tabla de posiciones, el último lugar que otorga una plaza para el máximo torneo continental. Cinco puntos por debajo, pero con un partido más disputado, aparece el Brighton. El equipo tiene margen, pero no debe confiarse.

Mucho menos ante un Palace que le ganado los últimos tres enfrentamientos directos, incluidos un playoff en la Carabao Cup y la final de la Community Shield. El conjunto de Oliver Grasner ha sido un rival muy complicado para el campeón de la Premier 2024/2025 y visita Anfield dispuesto a dar otro golpe.

A continuación, toda la información para vivir este gran partido de la mejor liga del mundo.

Pronóstico SI Fútbol

El Liverpool llega con sensaciones encontradas, pero con un envión anímico importante tras su último resultado en liga. En Anfield suele hacerse fuerte incluso sin tener el juego de la temporada anterior, y en este tipo de partidos tiende a imponerse empujado por su público. No atraviesa su momento más fino a nivel colectivo, pero tiene jugadores capaces de resolver todo con apariciones puntuales, algo que suele marcar la diferencia ante rivales incómodos como el Palace.

El equipo de Glasner ha demostrado que puede competirle de igual a igual. Sabe aprovechar los espacios y no necesita demasiadas ocasiones para hacer daño. Sus antecedentes recientes ante Liverpool le dan argumentos para creer, pero aun así, lo más probable es que el desarrollo termine inclinándose del lado local.

Pronóstico: Liverpool 2-1 Crystal Palace

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Crystal Palace?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Anfield

: Anfield Fecha : sábado 25 de abril

: sábado 25 de abril Hora : 10:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 16:00 ESP

: 10:00 EE.UU (Este), 08:00 MEX, 16:00 ESP Árbitro: Andy Madley

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Crystal Palace

Liverpool : 1

: 1 Empate : 1

: 1 Crystal Palace: 3

Último partido entre ambos: 29/10/2025 - Liverpol 0-3 Crystal Palace - Carabao Cup, Cuarta Ronda

Liverpool v Crystal Palace - Carabao Cup Fourth Round | Liverpool FC/GettyImages

Últimos 5 partidos

Liverpool Crystal Palace Everton 1-2 Liverpool 19/04/26 Crystal Palace 0-0 West Ham 20/0426 Liverpool 0-2 PSG 14/4/26 Fiorentina 2-1 Crystal Palace 16/04/26 Liverpool 2-0 Fulham 11/4/26 Crystal Palace 2-1 Newcastle 12/04/26 PSG 2-0 Liverpool 8/4/26 Crystal Palace 3-0 Fiorentina 09/04/26 Manchester City 4-0 Liverpool 4/4/26 AEK Larnaca 1-2 Crystal Palace 19/03/26

¿Cómo ver el Liverpool vs Crystal Palace por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBCSN, Peacock, SiriusXM FC México FOX Mexico, FOX One España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Últimas noticias del Liverpool

En el dueño de casa hay preocupación por la situación en el arco. Giorgi Mamardashvili sufrió una lesión en la rodilla que requirió hospitalización y estará fuera varias semanas, mientras que Alisson Becker sigue recuperándose. Esto deja el camino libre para que Freddie Woodman vuelva a tener su oportunidad, tal como lo hizo en el derbi ante Everton cuando le tocó ingresar por el arquero georgiano.

A los arqueros se suman las bajas de Wataru Endo, Hugo Ekitike, Conor Bradley y Giovanni Leoni, mientras que Joe Gomez es duda. Alexander Isak volverá a ser la referencia de área, acompañado en los extremos por Cody Gakpo y Mohamed Salah.

Everton v Liverpool - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

La probable alineación del Liverpool (4-2-3-1): Freddie Woodman; Dominic Szoboszlai, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Alexander Isak.

Últimas noticias del Crystal Palace

Por el lado del Palace, también hay algunas incógnitas físicas que condicionan el armado del equipo. Adam Wharton arrastra molestias en el aductor y su presencia está en duda, mientras que Cheick Doucouré, Evann Guessand y Eddie Nketiah están descartados. En defensa, Maxence Lacroix logró dejar atrás un golpe reciente y estará desde el comienzo.

En ataque se espera por la aparición de Jean-Philippe Mateta acompañado por Ismaïla Sarr, quien llega en un gran momento y con buenos antecedentes recientes frente a Liverpool.

Crystal Palace v Newcastle United - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

La probable alineación del Crystal Palace (4-2-3-1): Dean Henderson; Chris Richards, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Jean Philippe Mateta, Yeremy Pino

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