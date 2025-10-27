Sports Illustrated Fútbol

Liverpool vs Crystal Palace: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El equipo de Arne Slot buscará cortar la mala racha clasificándose en la EFL Cup.
Bruno Pernigotti|
El Liverpool viene con una tremenda racha de derrotas y necesita cortarla lo antes posible para no perder la posibilidad de gritar campeón en los diferentes frentes que todavía tiene disponibles.

En esta oportunidad tendrá que ganar o ganar, ya que el duelo contra el equipo de Oliver Glasner por la EFL Cup será a eliminación directa.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Crystal Palace?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Fecha: miércoles 29 de octubre

Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)

Estadio: Anfield

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Crystal Palace en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

A confirmar

Paramount+

México

ESPN México

Disney+ Premium México

España

A confirmar

Amazon Prime Video

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

Brentford

3-2 D

Premier League

Eintracht Frankfurt

5-1 V

UEFA Champions League

Manchester United

2-1 D

Premier League

Chelsea

2-1 D

Premier League

Galatasaray

1-0 D

UEFA Champions League

Últimos cinco partidos del Crystal Palace

Rival

Resultado

Competición

Arsenal

1-0 D

Premier League

AEK Larnaca

1-0 D

UEFA Conference League

Bournemouth

3-3 E

Premier League

Everton

2-1 D

Premier League

Dynamo Kiev

2-0 V

UEFA Conference League

Últimas noticias del Liverpool

Los Reds perdieron cinco de los últimos seis partidos y cayeron a la sexta posición de la Premier League, lugar que no ocupan hace ya varios años. Para seguir con posibilidades en todos los torneos tendrán que empezar a ganar de manera urgente, ya que la temporada no perdona estas malas rachas en la etapa de definiciones.

Últimas noticias del Crystal Palace

El equipo de Oliver Glasner supo ser la gran bestia negra del Liverpool, venciéndolo en la Community Shield y propinándole una de las derrotas de esta mala racha. Si bien no llegan en un gran momento, intentarán dar un golpe de autoridad venciendo a los Reds una vez más.

Posibles alineaciones

Liverpool

Portero: Giorgi Mamardashvili

Defensas: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Conor Bradley

Mediocampistas: Curtis Jones, Dominik Szoboszlai

Volantes ofensivos: Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah

Delantero: Hugo Ekitike.

Crystal Palace

Portero: Dean Henderson

Defensas: Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards

Centrocampistas: Tyrick Mitchell, Daichi Kamada, Adam Wharton, Daniel Muñoz

Delantero: Yeremy Pino, Ismaila Sarr y Jean Philippe Mateta.

Pronóstico SI

El Liverpool podrá cortar su mala racha de derrotas pasando de ronda en la EFL Cup gracias a su brillante plantilla.

Liverpool 2-1 Crystal Palace

