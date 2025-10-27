Liverpool vs Crystal Palace: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El Liverpool viene con una tremenda racha de derrotas y necesita cortarla lo antes posible para no perder la posibilidad de gritar campeón en los diferentes frentes que todavía tiene disponibles.
En esta oportunidad tendrá que ganar o ganar, ya que el duelo contra el equipo de Oliver Glasner por la EFL Cup será a eliminación directa.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Crystal Palace?
Ciudad: Liverpool, Inglaterra
Fecha: miércoles 29 de octubre
Horario: 14:45 (costa este de EE.UU.), 13:45 (México), 20:45 (España)
Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Crystal Palace en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
A confirmar
Paramount+
México
ESPN México
Disney+ Premium México
España
A confirmar
Amazon Prime Video
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Brentford
3-2 D
Premier League
Eintracht Frankfurt
5-1 V
UEFA Champions League
Manchester United
2-1 D
Premier League
Chelsea
2-1 D
Premier League
Galatasaray
1-0 D
UEFA Champions League
Últimos cinco partidos del Crystal Palace
Rival
Resultado
Competición
Arsenal
1-0 D
Premier League
AEK Larnaca
1-0 D
UEFA Conference League
Bournemouth
3-3 E
Premier League
Everton
2-1 D
Premier League
Dynamo Kiev
2-0 V
UEFA Conference League
Últimas noticias del Liverpool
Los Reds perdieron cinco de los últimos seis partidos y cayeron a la sexta posición de la Premier League, lugar que no ocupan hace ya varios años. Para seguir con posibilidades en todos los torneos tendrán que empezar a ganar de manera urgente, ya que la temporada no perdona estas malas rachas en la etapa de definiciones.
Últimas noticias del Crystal Palace
El equipo de Oliver Glasner supo ser la gran bestia negra del Liverpool, venciéndolo en la Community Shield y propinándole una de las derrotas de esta mala racha. Si bien no llegan en un gran momento, intentarán dar un golpe de autoridad venciendo a los Reds una vez más.
Posibles alineaciones
Liverpool
Portero: Giorgi Mamardashvili
Defensas: Milos Kerkez, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Conor Bradley
Mediocampistas: Curtis Jones, Dominik Szoboszlai
Volantes ofensivos: Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah
Delantero: Hugo Ekitike.
Crystal Palace
Portero: Dean Henderson
Defensas: Marc Guehi, Maxence Lacroix, Chris Richards
Centrocampistas: Tyrick Mitchell, Daichi Kamada, Adam Wharton, Daniel Muñoz
Delantero: Yeremy Pino, Ismaila Sarr y Jean Philippe Mateta.
Pronóstico SI
El Liverpool podrá cortar su mala racha de derrotas pasando de ronda en la EFL Cup gracias a su brillante plantilla.
Liverpool 2-1 Crystal Palace
