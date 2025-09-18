Liverpool vs Everton: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League
Luego de lo que fue la primera jornada de Champions League, la Premier League vuelve a tomar protagonismo con un Liverpool que no descansa. Puntero y cómodo luego de haber ganado las primeras cuatro jornadas, irá por una quinta victoria.
A continuación te dejamos todo lo que tenes que saber sobre el Liverpool y el Everton.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Everton?
Ciudad: Liverpool, Inglaterra
Fecha: sábado 20 de septiembre
Horario: 07:30 (este de Estados Unidos), 05:30 (México), 13:30 (España)
Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Everton en TV y streaming online?
El partido podrá verse en vivo por fuboTV en los Estados Unidos, Max en México y ESPN en Latinoamérica.
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Atlético Madrid
3-2 V
Champions League
Burnley
1-0 V
Premier League
Arsenal
1-0 V
Premier League
Newcastle
3-2 V
Premier League
Bournemouth
4-2 V
Premier League
Últimos cinco encuentros del Everton
Rival
Resultado
Competición
Aston Villa
0-0 E
Premier League
Wolves
3-2 V
Premier League
Mansfield
2-0 V
EFL Cup
Brighton
2-0 V
Premier League
Leeds
1-0 D
Premier League
Últimas noticias del Liverpool
Los Reds vienen de conseguir una agónica victoria en la primera jornada de la Champions League, y buscarán volver a levantar el título del torneo local. Habiendo comenzado con el pie derecho, necesitarán seguir sumando partido tras partido para hacerlo.
Últimas noticias del Everton
Por el lado del Everton, no tuvo un mal arranque de temporada pero aún está en búsqueda de la regularidad necesaria. El encuentro ante el líder será determinante para definir dónde están posicionados.
Posibles alineaciones
Liverpool: Allison; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak.
Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Garner, Gueye, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto.
Pronóstico SI
Liverpool 3-1 Everton
