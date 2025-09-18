Liverpool vs Everton: cómo ver el partido, posibles alineaciones y pronóstico por la Premier League

Luego de lo que fue la primera jornada de Champions League, la Premier League vuelve a tomar protagonismo con un Liverpool que no descansa. Puntero y cómodo luego de haber ganado las primeras cuatro jornadas, irá por una quinta victoria.

A continuación te dejamos todo lo que tenes que saber sobre el Liverpool y el Everton.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Everton?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Fecha: sábado 20 de septiembre

Horario: 07:30 (este de Estados Unidos), 05:30 (México), 13:30 (España)

Estadio: Anfield

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Everton en TV y streaming online?

El partido podrá verse en vivo por fuboTV en los Estados Unidos, Max en México y ESPN en Latinoamérica.

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Atlético Madrid 3-2 V Champions League Burnley 1-0 V Premier League Arsenal 1-0 V Premier League Newcastle 3-2 V Premier League Bournemouth 4-2 V Premier League

Últimos cinco encuentros del Everton

Rival Resultado Competición Aston Villa 0-0 E Premier League Wolves 3-2 V Premier League Mansfield 2-0 V EFL Cup Brighton 2-0 V Premier League Leeds 1-0 D Premier League

Últimas noticias del Liverpool

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Marc Atkins/GettyImages

Los Reds vienen de conseguir una agónica victoria en la primera jornada de la Champions League, y buscarán volver a levantar el título del torneo local. Habiendo comenzado con el pie derecho, necesitarán seguir sumando partido tras partido para hacerlo.

Últimas noticias del Everton

Everton v Aston Villa - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Por el lado del Everton, no tuvo un mal arranque de temporada pero aún está en búsqueda de la regularidad necesaria. El encuentro ante el líder será determinante para definir dónde están posicionados.

Posibles alineaciones

Liverpool: Allison; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak.

Everton: Pickford; O'Brien, Tarkowski, Keane, Garner, Gueye, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto.

Pronóstico SI

Liverpool 3-1 Everton

