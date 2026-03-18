Liverpool vs Galatasaray: previa, predicciones y alineaciones

Nada está dicho y en Anfield lo saben. El Liverpool llega con la obligación de revertir un 1 a 0 tras una ida durísima en Turquía, marcada por muchísimas situaciones anuladas y un desarrollo que se resolvió por detalles, que terminaron favoreciendo al Cimbom. El golpe lo dio el Galatasaray con el tanto de Mario Lemina y dejó la serie abierta. De todas formas, la Champions ya demostró que cualquier cosa puede pasar en la vuelta.

El equipo de Arne Slot se juega gran parte de su temporada en una noche que le va a exigir eficacia. La localía es un factor fuerte y necesitará ganar por más de un gol para seguir en carrera. Del otro lado, el conjunto turco llega decidido a sostener lo que construyó en Estambul.

Pronóstico SI Fútbol

El Liverpool llega obligado a asumir el protagonismo desde el arranque. La desventaja es mínima y Anfield podría darles el empujón que tanto necesitan, por lo que se espera un equipo agresivo que busque un gol tempranero. De todas maneras, el antecedente de la ida y algunas dudas defensivas invitan a pensar en un partido abierto.

El Galatasaray, con la ventaja en la serie y un presente soñado, tiene herramientas para lastimar de contra y aprovechar los espacios. La sensación es de un duelo con situaciones para ambos, con el conjunto turco imponiéndose en el resultado por la mínima.

Liverpool 0-1 Galatasaray

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Galatasaray?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Anfield

: Anfield Fecha : miércoles 18 de marzo

: miércoles 18 de marzo Hora : 16:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 21:00 ESP

: 16:00 EE.UU (Este), 15:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: Szymon Marciniak (POL)

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Galatasaray

Liverpool : 0

: 0 Empate : 0

: 0 Galatasaray: 2

Último partido entre ambos: 10/3/26 - Galatasaray 1-0 Liverpool - Champions League, Octavos de Final (ida)

Últimos 5 partidos

Liverpool Galatasaray Liverpool 1-1 Tottenham 15/3/2026 Galatasaray 3-0 Istanbul BB 14/3/2026 Galatasaray 1-0 Liverpool 10/3/2026 Galatasaray 1-0 Liverpool 10/3/2026 Wolverhampton 1-3 Liverpool 6/3/2026 Besiktas 0-1 Galatasaray 7/3/2026 Wolverhampton 2-1 Liverpool 3/3/2026 Alanyanspor 2-1 Galatasaray 3/3/2026 Liverpool 5-2 West Ham 28/2/2026 Galatasaray 3-1 Alanyanspor 28/2/2026

¿Cómo ver el Liverpool vs Galatasaray por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, ViX México HBO Max, TNT Sports España Movistar+

Últimas noticias de Liverpool

Arne Slot recupera a un jugador importante para la revancha. Ibrahima Konaté está en condiciones de volver luego de superar molestias en los isquiotibiales y apunta a ser titular en una defensa que necesita solidez. Su presencia suma en los duelos individuales y en el juego aéreo.

Ibrahima Konate, Liverpool FC Training Session - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 | Andrew Powell/GettyImages

La preocupación pasa por Joe Gomez, que arrastra problemas desde el último partido y será evaluado hasta último momento. El desgaste acumulado lo dejó en duda y su disponibilidad se definirá cerca del inicio. A esto se suma una lista de ausencias que sigue sin cambios con Stefanb Bajcetic, Conor Bradley, Wataru Endo y Giovanni Leoni fuera.

En cuanto al plantel, hay varios jugadores al límite disciplinario. Ryan Gravenberch, Curtis Jones y Virgil Van Dijk están a una amarilla de perderse un posible partido de cuartos de final.

Los Reds llegan de igualar 1 a 1 ante un Tottenham golpeado en la Premier League, lo cual no alcanza para despejar dudas.

Posible alineación de Liverpool contra el Galatasaray (4-3-3): Alisson Becker; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké.

Últimas noticias de Galatasaray

El conjunto turco llega con una baja sensible en defensa. Davinson Sánchez no estará disponible por suspensión y obliga a reorganizar la última línea para sostener la ventaja conseguida en la ida. A eso se suma la ausencia prolongada de Arda Unyay, que sigue fuera por lesión.

En la convocatoria para viajar a Inglaterra, Galatasaray incluyó un plantel de 23 jugadores con la base que viene de golear 3 a 0 a Istanbul BB. El equipo atraviesa un gran momento y llega con cinco victorias consecutivas, decidido a dar el golpe en Anfield y meterse entre los ocho mejores de Europa.

Galatasaray AS v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | BSR Agency/GettyImages

Posible alineación del Galatasaray contra el Liverpool (4-5-1): Ugurcan Cakir; Roland Sallai, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakci, Ismail Jakobs; Lucas Torreira, Mario Lemina, Barıs Yilmaz, Gabriel Sara, Noa Lang; Victor Osimhen.

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