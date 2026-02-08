Liverpool vs Manchester City: previa, predicciones y alineaciones

La Premier League tendrá uno de sus duelos más atractivos y emocionantes este fin de semana, ya que el Liverpool y el Manchester City tienen una cita pactada en Anfield para demostrar cuál de los dos atraviesa un mejor momento.



Para los Citizens este partido significa una oportunidad única de seguir con posibilidades de alcanzar al puntero Arsenal, mientras para los Reds es necesario una suma de tres unidades si es que quiere clasificar a la próxima UEFA Champions League. Por tal motivo, ninguno de los dos cederá el paso y posiblemente brindarán a los espectadores un encuentro entretenido y emotivo.



El conjunto del español Pep Guardiola es segundo de la clasificación con 47 unidades, aún lejos de los 53 que tienen los Gunners, pero no tirarán la toalla tan fácilmente. Del otro lado, los del neerlandés Arne Slot aparecen con 39 puntos en el sexto sitio, con posibilidades de ascender hasta el cuarto puesto si se dan las combinaciones necesarias, aunque primero tienen que vencer en casa.



En la fecha pasada, el Liverpool goleó 4-1 al Newcastle United con un doblete del francés Hugo Ekitike, más dianas del alemán Florian Wirtz y el también francés Ibrahima Kanoté. Con respecto al Manchester City, igualaron 2-2 con el Tottenham Hotspur en calidad de visitante a través del francés Rayan Cherki y el ghanés Antoine Semenyo, aunque entre semana consiguieron su pase a la gran final de la Carabao Cup al imponerse 3-1 (5-1 global) a las Urracas, luego del doblete del egipcio Omar Marmoush y un pirulo del neerlandés Tijjani Reijnders.

We host Manchester City at Anfield this weekend 👊🔴 #LIVMCI pic.twitter.com/Z7VrEqUKC2 — Liverpool FC (@LFC) February 3, 2026

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Manchester City?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Estadio: Anfield

Fecha: domingo, 8 de febrero

Hora: 11:30 h (EEUU ET), 10:30 h (México), 17:30 h (España)

Árbitro: Craig Pawson

VAR: John Brooks

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Manchester City

Liverpool: 2

Empate: 2

Manchester City: 1

Último partido entre ambos: 9/11/25 – Manchester City 3-0 Liverpool – Premier League

Últimos 5 partidos

Liverpool Manchester City Liverpool 4-1 Newcastle United 31/1/26 Manchester City 3-1 Newcastle United 4/2/26 Liverpool 6-0 FK Qarabag 28/1/26 Tottenham Hotspur 2-2 Manchester City 1/2/26 AFC Bournemouth 3-2 Liverpool 24/1/26 Manchester City 2-0 Galatasaray 28/1/26 Olympique Marsella 0-3 Liverpool 21/1/26 Manchester City 2-0 Wolverhampton Wanderers 24/1/26 Liverpool 1-1 Burnley 17/1/26 Bodo/Glimt 3-1 Manchester City 20/1/26

¿Cómo ver el Liverpool vs Manchester City por TV y Streaming Online?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos Peacock – Fubo Sports, SiriusXM FC México HBO Max España DAZN Spain, Movistar+, DAZN1, Movistar Liga de Campeones

Últimas noticias del Liverpool FC

Arne Slot confirmó que Joe Gomez podría participar este fin de semana, ya que se encuentra prácticamente recuperado tras un problema de cadera.



Por otro lado, el estratega insinuó que el capitán neerlandés Virgil Van Dijk podría perfectamente permanecer en Anfield después de que expire su contrato el próximo verano.



“Sabemos que Virgil no jugará en diez años, pero le queda un año, quizás más, con nosotros. Se mantiene en forma y es un gran elogio para él poder jugar cada tres días. Ojalá pueda mantenerse en forma durante varios años, pero este club no es tonto. Sabemos que en los próximos años habrá vida después de Virgil, pero eso aplica a todas las posiciones. No pensamos sólo en el corto plazo sino también a medio y largo plazo”, declaró el timonel.

Virgil Van Dijk | Andrew Powell/GettyImages

Posible alineación del Liverpool (4-2-3-1): Alisson Becker; Virgil van Djik, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez, Dominik Szoboszlai; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz; Cody Gakpo, Hugo Ekitike, Mohamed Salah.

Últimas noticias del Manchester City

Se sigue manejando que Pep Guardiola dejaría su puesto una vez que culmine la temporada, aun cuando tiene un vínculo hasta el 2027.



Al parecer la directiva no estaría trabajando en una renovación, por eso ya contempla distintos escenarios y trabaja con la idea de una transición ordenada.



El periodista Duncan Castles reveló que el candidato ideal para reemplazar al catalán sería su compatriota Xabi Alonso, quien hace poco fue cesado por el Real Madrid de España, pues prefieren irse anticipando a una sorpresa.

Pep Guardiola | Marc Atkins/GettyImages

Posible alineación del Manchester City (4-1-3-2): Gianluigi Donnarumma; Rayan Aït-Nouri, Nathan Aké, Abdukodir Khusanov, Matheus Nunes; Rodri Hernández, Rayan Cherki, Omar Marmoush, Bernardo Silva; Antoine Semenyo, Erling Haaland.

Pronóstico SI Fútbol

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con situaciones similares, ya que de sus últimos cinco compromisos han existido tres victorias por un empate y una derrota. Si bien se visualiza que será un duelo apasionante, con lo que está en juego, puede que también sean bastante cuidadosos en el tema defensivo, así que podríamos ver una repartición de puntos, aunque hay casas de apuestas que ven viable la victoria de los Reds por estar en casa.

Liverpool 1-1 Manchester City