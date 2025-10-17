Liverpool vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Premier League nos regala su rivalidad más grande en la Jornada 8. El Liverpool de Arne Slot recibirá en Anfield al Manchester United, ahora dirigido por Rúben Amorim, en una nueva edición del North-West Derby.
Se trata de un partido que llega con ambos equipos necesitados de una victoria por razones muy distintas, pero que esperan haber aprovechado el parón de selecciones para recargar batería.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el domingo y que siempre es uno de los más esperados de la temporada dentro del futbol inglés.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Manchester United?
- Ciudad: Liverpool, Inglaterra
- Fecha: domingo 19 de octubre
- Horario: 11:30 (hora de EE.UU.), 09:30 horas (México), 17:30 horas (España)
- Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Manchester United en TV y streaming online?
País
Canal de televisión
Streaming online
Estados Unidos
USA Network, Telemundo
FuboTV, NBC Sports App
México
-
Caliente TV, Amazon Prime
España
DAZN
DAZN, Movistar+
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Chelsea
2-1 D
Premier League
Galatasaray
1-0 D
Champions League
Crystal Palace
2-1 D
Premier League
Southampton
2-1 V
EFL Cup
Everton
2-1 V
Premier League
Últimos cinco partidos del Manchester United
Rival
Resultado
Competición
Sunderland
2-0 V
Premier League
Brentford
3-1 D
Premier League
Chelsea
2-1 V
Premier League
Manchester City
3-0 D
Premier League
Burnley
3-2 V
Premier League
Últimas noticias del Liverpool
El equipo de Arne Slot llega a este clásico herido y con la obligación de recuperarse ante su gente. Los Reds sufrieron una dolorosa derrota por 2-1 en su visita al Chelsea en la jornada anterior, resultado que, sumado a la caída en Champions ante el Galatasaray, ha generado dudas.
A pesar de estos tropiezos, se mantienen en la segunda posición de la tabla con 15 puntos y una victoria en el derbi sería el impulso anímico perfecto.
Últimas noticias del Manchester United
Los Red Devils visitan Anfield tras un respiro de aire fresco. El equipo de Rúben Amorim consiguió una importante victoria por 2-0 sobre el Sunderland en la última fecha, un resultado que calmó las aguas tras una racha de resultados muy irregulares.
Ubicados en la décima posición con 10 puntos, el United sabe que un triunfo en casa de su máximo rival podría ser el punto de inflexión que necesitan en la temporada para empezar a escalar posiciones.
Posibles alineaciones
Liverpool
- Portero: Giorgi Mamardashvili
- Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
- Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai
- Delanteros: Mohamed Salah, Alexander Isak, Cody Gakpo
Manchester United
- Portero: Altay Bayındır
- Defensas: Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw
- Centrocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo
- Mediapuntas: Bryan Mbeumo, Mason Mount
- Delantero: Benjamin Šeško
Pronóstico SI
Como es habitual, se espera un clásico intenso y muy disputado. Liverpool tiene la ventaja de la localía y una mejor posición en la tabla, pero llega con la presión de dos derrotas consecutivas.
Manchester United, por su parte, es un equipo irregular pero que viene con la moral en alto. La clave estará en la batalla del mediocampo y en la efectividad de las ofensivas.
Liverpool 2-1 Manchester United
