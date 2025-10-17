Sports Illustrated Fútbol

Liverpool vs Manchester United: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Clásico de Inglaterra se juega en Anfield con unos reds heridos y unos red devils que buscan consistencia
Carlos García|
Liverpool FC v Manchester United FC - Premier League
Liverpool FC v Manchester United FC - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

La Premier League nos regala su rivalidad más grande en la Jornada 8. El Liverpool de Arne Slot recibirá en Anfield al Manchester United, ahora dirigido por Rúben Amorim, en una nueva edición del North-West Derby.

Se trata de un partido que llega con ambos equipos necesitados de una victoria por razones muy distintas, pero que esperan haber aprovechado el parón de selecciones para recargar batería.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partidazo que se jugará el domingo y que siempre es uno de los más esperados de la temporada dentro del futbol inglés.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Manchester United?

  • Ciudad: Liverpool, Inglaterra
  • Fecha: domingo 19 de octubre
  • Horario: 11:30 (hora de EE.UU.), 09:30 horas (México), 17:30 horas (España)
  • Estadio: Anfield
Mohamed Salah
Chelsea v Liverpool - Premier League | Visionhaus/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Manchester United en TV y streaming online?

País

Canal de televisión

Streaming online

Estados Unidos

USA Network, Telemundo

FuboTV, NBC Sports App

México

-

Caliente TV, Amazon Prime

España

DAZN

DAZN, Movistar+

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

Chelsea

2-1 D

Premier League

Galatasaray

1-0 D

Champions League

Crystal Palace

2-1 D

Premier League

Southampton

2-1 V

EFL Cup

Everton

2-1 V

Premier League

Últimos cinco partidos del Manchester United

Rival

Resultado

Competición

Sunderland

2-0 V

Premier League

Brentford

3-1 D

Premier League

Chelsea

2-1 V

Premier League

Manchester City

3-0 D

Premier League

Burnley

3-2 V

Premier League

Benjamin Sesko
Manchester United v Sunderland - Premier League | Gareth Copley/GettyImages

Últimas noticias del Liverpool

El equipo de Arne Slot llega a este clásico herido y con la obligación de recuperarse ante su gente. Los Reds sufrieron una dolorosa derrota por 2-1 en su visita al Chelsea en la jornada anterior, resultado que, sumado a la caída en Champions ante el Galatasaray, ha generado dudas.

A pesar de estos tropiezos, se mantienen en la segunda posición de la tabla con 15 puntos y una victoria en el derbi sería el impulso anímico perfecto.

Últimas noticias del Manchester United

Los Red Devils visitan Anfield tras un respiro de aire fresco. El equipo de Rúben Amorim consiguió una importante victoria por 2-0 sobre el Sunderland en la última fecha, un resultado que calmó las aguas tras una racha de resultados muy irregulares.

Ubicados en la décima posición con 10 puntos, el United sabe que un triunfo en casa de su máximo rival podría ser el punto de inflexión que necesitan en la temporada para empezar a escalar posiciones.

Chelsea v Liverpool - Premier League
Chelsea v Liverpool - Premier League | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

Posibles alineaciones

Liverpool

  • Portero: Giorgi Mamardashvili
  • Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Milos Kerkez
  • Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai
  • Delanteros: Mohamed Salah, Alexander Isak, Cody Gakpo

Manchester United

  • Portero: Altay Bayındır
  • Defensas: Matthijs de Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw
  • Centrocampistas: Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Amad Diallo
  • Mediapuntas: Bryan Mbeumo, Mason Mount
  • Delantero: Benjamin Šeško

Pronóstico SI

Como es habitual, se espera un clásico intenso y muy disputado. Liverpool tiene la ventaja de la localía y una mejor posición en la tabla, pero llega con la presión de dos derrotas consecutivas.

Manchester United, por su parte, es un equipo irregular pero que viene con la moral en alto. La clave estará en la batalla del mediocampo y en la efectividad de las ofensivas.

Liverpool 2-1 Manchester United

Published
Carlos García
CARLOS GARCÍA

Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.

