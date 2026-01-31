Liverpool vs Newcastle: previa, predicciones y alineaciones

Este sábado 31 de enero se llevará a cabo la correspondiente Jornada 24 de la Premier League entre el Liverpool FC y Newcastle United donde ambos clubes están fuera de los primeros cinco puestos de la clasificación general y buscan meterse en puestos de competencias europeas.

Los dirigidos por Arne Slot acumulan cinco partidos de manera consecutiva sin ganar en en Liga con cuatro empates y una derrota, por lo que tienen la responsabilidad de sacar un resultado favorable en casa de una vez por todas y escalar puestos.

Por su parte, el cuadro de las Urracas viene de dos juegos sin triunfo, un empate y una derrota y están a cuatro puntos de los puestos europeos.

A continuación, te compartimos toda la información necesaria para la previa de este partido.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Newcastle?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Anfield

: Anfield Fecha : sábado 31 de enero

: sábado 31 de enero Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 23:00 ESP

El Anfield, casa del Liverpool FC | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool vs Newcastle

Liverpool : 3

: 3 Empate : 1

: 1 Newcastle: 1

Último partido entre ambos: 25/08/25 - Newcastle 2-3 Liverpool - Premier League

Últimos 5 partidos

Liverpool Newcastle Liverpool 6-0 Qarabag 28/01/26 PSG 1-1 Newcastle 28/01/26 Bournemouth 3-2 Liverpool 24/'1/26 Newcastle 0-2 Aston Villa 25/01/26 Marsella 0-3 Liverpool 21/'1/26 Newcastle 3-0 PSV 21/01/26 Liverpool 1-1 Burnley 17/01/26 Wolves 0-0 Newcastle 18/01/26 Liverpoool 4-1 Barnsley 12/01/26 Newcastle 0-2 Manchester City 13/01/26

¿Cómo ver el Liverpool vs Newcastle por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos NBC, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo y Peacock México FOX One España DAZN España

Últimas noticias de Liverpool

Jeremie Frimpong se lesionó frente al Qarabag | Ben Roberts - Danehouse/GettyImages

El Liverpool recibe al Newcastle United en un gran choque de la Premier League este fin de semana y varios jugadores podrían perderse.

El Liverpool podría quedarse sin varios jugadores clave del primer equipo el sábado cuando el Newcastle United visite Anfield para un decisivo choque de la Premier League.

El equipo de Arne Slot sufrió otra lesión esa noche: el lateral derecho Jeremie Frimpong, quien tuvo que retirarse tras sufrir una aparente lesión en el isquiotibial a los dos minutos.

Posibles alineaciones de Liverpool (4-3-3): Alisson Becker; Joe Gomez, Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Milos Kerkez; Florian Wirtz, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Mohamed Salah, Hugo Ekitike y Cody Gakpo.

Últimas noticias de Newcastle

Bruno Guimaraes se ha recuperado de su lesión | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Mientras tanto, el Newcastle, espera un impulso con el regreso del capitán Bruno Guimaraes. Sorprendentemente, las Urracas nunca han ganado un partido de la Premier League sin el brasileño desde su llegada en 2022, y no ha participado en los dos últimos encuentros por una lesión de tobillo.

El jugador de 28 años regresó al banquillo contra el PSG a mitad de semana, pero Eddie Howe no lo arriesgó, lo que significa que su participación el fin de semana probablemente sea duda por el momento.

Posibles alineaciones de Newcastle (3-4-3): Nick Pope; Malick Thiaw, Sven Botman, Dan Burn; Lewis Miley, Jacob Ramsey, Sandro Tonali, Lewis Hall; Anthony Elanga, Nick Woltemade y Joe Willock.

Pronóstico SI

Los Red necesitan sumar unidades, después de cinco semanas en donde prácticamente no ha podido ascender posiciones en la clasificación, aunque se enfrentan a un rival que les compite fuerte y en la primer vuelta quedaron 2-3 con triunfo para los del Anfield.

Liverpool 2-1 Newcastle United.