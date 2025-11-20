Liverpool vs Nottingham Forest: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El retorno del Liverpool en la Premier League tras el parón de la Fecha FIFA será recibiendo al Nottingham Forest en Anfield este sábado 22 de noviembre y aunque en el papel parece que las cosas serán sencillas, los ahora locales no pueden confiarse de un equipo con hambre de triunfo.

Ambas escuadras llegan con realidades abismalmente diferentes, los Reds son octavos de la clasificación y si bien han tenido un arranque de campaña irregular, en casa han sabido hacer bien las cosas sumando cuatro triunfos por solo un descalabro, contrario a lo del Forest, que actualmente no ha podido sacar más que dos empates como visitante.

La última vez que estos equipos se vieron las caras en territorio del Liverpool las cosas no fueron bien, ya que los Tricky Trees se llevaron los tres puntos en la Jornada 4 de la pasada temporada, esto gracias a un gol al 72' de Callum Hudson-Odoi que aguó la fiesta red en su propia casa.

Liverpool FC vs Nottingham Forest FC - Premier League | Alex Livesey - Danehouse/GettyImages

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Nottingham Forest?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Fecha: sábado 22 de noviembre

Horario: 11:00 (hora de EE.UU.), 9:00 horas (México), 16:00 horas (España)

Estadio: Anfield

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Nottingham Forest en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos Sin transmisión por TV Peacock.tv México Sin transmisión por TV Caliente TV España DAZN Spain DAZN

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Manchester City 3-0 D Premier League Real Madrid 1-0 V Champions League Aston Villa 2-0 V Premier League Crystal Palace 0-3 D EFL Cup Brentford 3-2 D Premier League

Últimos cinco partidos del Nottingham Forest

Rival Resultado Competición Leeds 3-1 V Premier League Sturm Graz 0-0 E Europa League Manchester United 2-2 E Premier League Bournemouth 2-0 D Premier League FC Porto 2-0 V Europa League

Últimas noticias del Liverpool

El Liverpool ve al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, como el sustituto ideal de Mohamed Salah. El egipcio estaría dispuesto a salir si el club invierte fuerte en otro extremo derecho. Ya se prepara una oferta de €200 millones.

1. FC Union Berlin v FC Bayern München - Bundesliga | Maja Hitij/GettyImages

Últimas noticias del Nottingham Forest

Elliot Anderson se ha convertido en objeto de deseo del Manchester United para la próxima ventana invernal de fichajes, pero acorde a información de The Mirror, el equipo no estaría dispuesto a dejarlo ir a pesar de que trasciende que se han puesto 100 millones de libras sobre la mesa.

Posibles alineaciones

Liverpool

Portero: Georgi Mamardashvili

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

Centrocampistas: Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allster, Florian Wirtz

Delanteros: Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike

Nottingham Forest

Portero: Matz Sels

Defensas: Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams

Centrocampistas: Dan Ndoye, Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson, Nicolás Domínguez

Delanteros: Morgan Gibbs-White, Igor Jesús

Pronóstico SI

Si bien el Forest hoy marcha en zona de descenso al cabo de once jornadas disputadas, los Reds tampoco han hecho un trabajo maravilloso esta campaña, por lo cual podríamos ver una sorpresa en Anfield que sería de mucha ayuda en las aspiraciones visitantes por salvarse.

Liverpool 1-2 Nottingham Forest

