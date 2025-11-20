Liverpool vs Nottingham Forest: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El retorno del Liverpool en la Premier League tras el parón de la Fecha FIFA será recibiendo al Nottingham Forest en Anfield este sábado 22 de noviembre y aunque en el papel parece que las cosas serán sencillas, los ahora locales no pueden confiarse de un equipo con hambre de triunfo.
Ambas escuadras llegan con realidades abismalmente diferentes, los Reds son octavos de la clasificación y si bien han tenido un arranque de campaña irregular, en casa han sabido hacer bien las cosas sumando cuatro triunfos por solo un descalabro, contrario a lo del Forest, que actualmente no ha podido sacar más que dos empates como visitante.
La última vez que estos equipos se vieron las caras en territorio del Liverpool las cosas no fueron bien, ya que los Tricky Trees se llevaron los tres puntos en la Jornada 4 de la pasada temporada, esto gracias a un gol al 72' de Callum Hudson-Odoi que aguó la fiesta red en su propia casa.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs Nottingham Forest?
Ciudad: Liverpool, Inglaterra
Fecha: sábado 22 de noviembre
Horario: 11:00 (hora de EE.UU.), 9:00 horas (México), 16:00 horas (España)
Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Nottingham Forest en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming online
Estados Unidos
Sin transmisión por TV
Peacock.tv
México
Sin transmisión por TV
Caliente TV
España
DAZN Spain
DAZN
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Manchester City
3-0 D
Premier League
Real Madrid
1-0 V
Champions League
Aston Villa
2-0 V
Premier League
Crystal Palace
0-3 D
EFL Cup
Brentford
3-2 D
Premier League
Últimos cinco partidos del Nottingham Forest
Rival
Resultado
Competición
Leeds
3-1 V
Premier League
Sturm Graz
0-0 E
Europa League
Manchester United
2-2 E
Premier League
Bournemouth
2-0 D
Premier League
FC Porto
2-0 V
Europa League
Últimas noticias del Liverpool
El Liverpool ve al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, como el sustituto ideal de Mohamed Salah. El egipcio estaría dispuesto a salir si el club invierte fuerte en otro extremo derecho. Ya se prepara una oferta de €200 millones.
Últimas noticias del Nottingham Forest
Elliot Anderson se ha convertido en objeto de deseo del Manchester United para la próxima ventana invernal de fichajes, pero acorde a información de The Mirror, el equipo no estaría dispuesto a dejarlo ir a pesar de que trasciende que se han puesto 100 millones de libras sobre la mesa.
Posibles alineaciones
Liverpool
Portero: Georgi Mamardashvili
Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
Centrocampistas: Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allster, Florian Wirtz
Delanteros: Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike
Nottingham Forest
Portero: Matz Sels
Defensas: Nicolo Savona, Nikola Milenkovic, Murillo, Neco Williams
Centrocampistas: Dan Ndoye, Ibrahim Sangaré, Elliot Anderson, Nicolás Domínguez
Delanteros: Morgan Gibbs-White, Igor Jesús
Pronóstico SI
Si bien el Forest hoy marcha en zona de descenso al cabo de once jornadas disputadas, los Reds tampoco han hecho un trabajo maravilloso esta campaña, por lo cual podríamos ver una sorpresa en Anfield que sería de mucha ayuda en las aspiraciones visitantes por salvarse.
Liverpool 1-2 Nottingham Forest
