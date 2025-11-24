Liverpool vs PSV: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
El retorno del Liverpool en la Champions League tras el parón de la Fecha FIFA será recibiendo al PSV en Anfield este miércoles 26 de noviembre. Y aunque en el papel parece que los reds son favoritos, no pueden confiarse ante los holandeses.
Los dos equipos llegan con realidades diferentes a este encuentro. Los de Arne Slot volvieron a perder, esta vez 0-3 frente al Nottingham en la Premier League y son undécimos, habiendo ganado solo uno de sus úlitmos cinco partidos. Mientras, los holandeses han ganado sus cinco últimos partidos en la Eredivisie y lideran la tabla.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs PSV?
Ciudad: Liverpool, Inglaterra
Fecha: miércoles 26 de noviembre
Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
Estadio: Anfield Road
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs PSV en TV y streaming online?
País
TV
Streaming
EEUU
Paramount
ViX
México
Fox 1
Caliente
España
Movisar+ Liga de Campeones
Movistar +
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Nottingham Forest
3-0 D
Premier League
Manchester City
3-0 D
Premier League
Real Madrid
1-0 V
Champions League
Aston Villa
2-0 V
Premier League
Crystal Palace
3-0 D
EFL Cup
Últimos cinco partidos del PSV
Rival
Resultado
Competición
NAC
1-0 V
Eredivisie
AZ Alkmaar
5-1 V
Eredivisie
Olympiakos
1-1 E
Champions League
Fortuna Sittard
5-2 V
Eredivisie
Feyenoord
3-2 V
Eredivisie
Últimas noticias del Liverpool
El Liverpool ve al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, como el sustituto ideal de Mohamed Salah. Al margen del mercado de fichajes, Arne Slot está cada vez más complicado para su continuidad si sigue sin conseguir resultados inmediatos, más allá de contar con la banca de la directiva.
Últimas noticias del PSV
Es cómodo líder de la Eredivisie, con 6 puntos sobre su perseguidor más inmediato, el Feyenoord, y 10 sobre el tercero, el AZ. Tiene dos bajas importantes como Alassane Pléa, que se lesionó en agosto y ya se perdió 15 encuentros sin fecha concreta de regreso y Ruben Van Bommel, con una lesión de rodilla sufrida a mediados de septiembre y que lo tendrá toda la temporada fuera.
Posibles alineaciones
Liverpool
Portero: Allison Becker
Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
Centrocampistas: Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allster, Florian Wirtz
Delanteros: Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike
PSV
Portero: Matej Kovar
Defensas: Salah-Eddine, Gasiorowski, Schouten, Dest
Centrocampistas: Veerman, Mauro Junior; Dennis Man, Saibari, Perisic
Delanteros: Guus Til
Pronóstico SI
Si bien el PSV atraviesa un gran momento y los Reds no están haciendo un trabajo bueno esta campaña, prevalecerá la lucha y el partido saldrá igualado.
Liverpool 2-2 PSV
