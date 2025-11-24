Liverpool vs PSV: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El retorno del Liverpool en la Champions League tras el parón de la Fecha FIFA será recibiendo al PSV en Anfield este miércoles 26 de noviembre. Y aunque en el papel parece que los reds son favoritos, no pueden confiarse ante los holandeses.

Los dos equipos llegan con realidades diferentes a este encuentro. Los de Arne Slot volvieron a perder, esta vez 0-3 frente al Nottingham en la Premier League y son undécimos, habiendo ganado solo uno de sus úlitmos cinco partidos. Mientras, los holandeses han ganado sus cinco últimos partidos en la Eredivisie y lideran la tabla.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs PSV?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Fecha: miércoles 26 de noviembre

Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Anfield Road

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs PSV en TV y streaming online?

País TV Streaming EEUU Paramount ViX México Fox 1 Caliente España Movisar+ Liga de Campeones Movistar +

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival Resultado Competición Nottingham Forest 3-0 D Premier League Manchester City 3-0 D Premier League Real Madrid 1-0 V Champions League Aston Villa 2-0 V Premier League Crystal Palace 3-0 D EFL Cup

Últimos cinco partidos del PSV

Rival Resultado Competición NAC 1-0 V Eredivisie AZ Alkmaar 5-1 V Eredivisie Olympiakos 1-1 E Champions League Fortuna Sittard 5-2 V Eredivisie Feyenoord 3-2 V Eredivisie

Últimas noticias del Liverpool

El Liverpool ve al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, como el sustituto ideal de Mohamed Salah. Al margen del mercado de fichajes, Arne Slot está cada vez más complicado para su continuidad si sigue sin conseguir resultados inmediatos, más allá de contar con la banca de la directiva.

Últimas noticias del PSV

FBL-NED-EREDIVISIE-BREDA-PSV | SEM VAN DER WAL/GettyImages

Es cómodo líder de la Eredivisie, con 6 puntos sobre su perseguidor más inmediato, el Feyenoord, y 10 sobre el tercero, el AZ. Tiene dos bajas importantes como Alassane Pléa, que se lesionó en agosto y ya se perdió 15 encuentros sin fecha concreta de regreso y Ruben Van Bommel, con una lesión de rodilla sufrida a mediados de septiembre y que lo tendrá toda la temporada fuera.

Posibles alineaciones

Liverpool

Portero: Allison Becker

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

Centrocampistas: Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allster, Florian Wirtz

Delanteros: Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike

PSV

Portero: Matej Kovar

Defensas: Salah-Eddine, Gasiorowski, Schouten, Dest

Centrocampistas: Veerman, Mauro Junior; Dennis Man, Saibari, Perisic

Delanteros: Guus Til

Pronóstico SI

Si bien el PSV atraviesa un gran momento y los Reds no están haciendo un trabajo bueno esta campaña, prevalecerá la lucha y el partido saldrá igualado.

Liverpool 2-2 PSV

