Liverpool vs PSV: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El conjunto red, que viene de perder en la Premier, recibe al líder de la Eredivisie este miércoles en la Champions
Gonzalo Orellano|
PSV Eindhoven v Liverpool FC - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD8
PSV Eindhoven v Liverpool FC - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD8 | Lars Baron/GettyImages

El retorno del Liverpool en la Champions League tras el parón de la Fecha FIFA será recibiendo al PSV en Anfield este miércoles 26 de noviembre. Y aunque en el papel parece que los reds son favoritos, no pueden confiarse ante los holandeses.

Los dos equipos llegan con realidades diferentes a este encuentro. Los de Arne Slot volvieron a perder, esta vez 0-3 frente al Nottingham en la Premier League y son undécimos, habiendo ganado solo uno de sus úlitmos cinco partidos. Mientras, los holandeses han ganado sus cinco últimos partidos en la Eredivisie y lideran la tabla.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Liverpool vs PSV?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Fecha: miércoles 26 de noviembre

Horario: 15:00 (hora de EE.UU.), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)

Estadio: Anfield Road

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs PSV en TV y streaming online?

País

TV

Streaming

EEUU

Paramount

ViX

México

Fox 1

Caliente

España

Movisar+ Liga de Campeones

Movistar +

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

Nottingham Forest

3-0 D

Premier League

Manchester City

3-0 D

Premier League

Real Madrid

1-0 V

Champions League

Aston Villa

2-0 V

Premier League

Crystal Palace

3-0 D

EFL Cup

Últimos cinco partidos del PSV

Rival

Resultado

Competición

NAC

1-0 V

Eredivisie

AZ Alkmaar

5-1 V

Eredivisie

Olympiakos

1-1 E

Champions League

Fortuna Sittard

5-2 V

Eredivisie

Feyenoord

3-2 V

Eredivisie

Últimas noticias del Liverpool

El Liverpool ve al extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, como el sustituto ideal de Mohamed Salah. Al margen del mercado de fichajes, Arne Slot está cada vez más complicado para su continuidad si sigue sin conseguir resultados inmediatos, más allá de contar con la banca de la directiva.

Últimas noticias del PSV

FBL-NED-EREDIVISIE-BREDA-PSV
FBL-NED-EREDIVISIE-BREDA-PSV | SEM VAN DER WAL/GettyImages

Es cómodo líder de la Eredivisie, con 6 puntos sobre su perseguidor más inmediato, el Feyenoord, y 10 sobre el tercero, el AZ. Tiene dos bajas importantes como Alassane Pléa, que se lesionó en agosto y ya se perdió 15 encuentros sin fecha concreta de regreso y Ruben Van Bommel, con una lesión de rodilla sufrida a mediados de septiembre y que lo tendrá toda la temporada fuera.

Posibles alineaciones

Liverpool

Portero: Allison Becker

Defensas: Conor Bradley, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson

Centrocampistas: Mohamed Salah, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allster, Florian Wirtz

Delanteros: Dominik Szoboszlai, Hugo Ekitike

PSV

Portero: Matej Kovar

Defensas: Salah-Eddine, Gasiorowski, Schouten, Dest

Centrocampistas: Veerman, Mauro Junior; Dennis Man, Saibari, Perisic

Delanteros: Guus Til

Pronóstico SI

Si bien el PSV atraviesa un gran momento y los Reds no están haciendo un trabajo bueno esta campaña, prevalecerá la lucha y el partido saldrá igualado.

Liverpool 2-2 PSV

