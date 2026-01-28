Liverpool vs Qarabag: previa, predicciones y alineaciones

Llegó la hora de disputar la última fecha de la UEFA Champions League para el Liverpool, quien marcha cuarto en la clasificación del torneo europeo y que enfrente tendrá a un Qarabag que no quiere salir de entre los mejores 24 sembrados para así tener una chance más de meterse a los octavos de final.

El partido que tendrá cita este miércoles 28 de enero en Anfield, viene precedido de dos resultados positivos para ambas escuadras. Por su parte los Reds derrotaron al Marsella para llegar a 15 unidades, mientras que los de Azerbaiyán dejaron en el camino al Eintracht Frankfurt con un gol de último minuto que les da esperanzas.

Los dirigidos por Arne Slot están teniendo un desempeño grandioso en este certamen de la UEFA y en casa han sabido hacer bien las cosas, ya que de tres encuentros disputados han conseguido dos triunfos, mientras que los Jinetes apenas han rescatado un triunfo fuera de casa.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Qarabag?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Anfield

: Anfield Fecha : miércoles 28 de enero

: miércoles 28 de enero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Arbitro: Ivan Kružliak (SVK)

Ivan Kružliak (SVK) VAR: Pol van Boekel (NED)

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Qarabag (últimos cinco partidos)

Esta será la primera ocasión en la que ingleses y azerís se vean las caras en cualquier competición, por lo que el ganador se llevará al primer registro en su favor. Así mismo será el primer duelo del Liverpool contra algún equipo de Azerbaiyán.

Últimos 5 partidos

Liverpool Qarabag Bournemout 3-2 Liverpool

24/01/2026 Qarabag 0-2 FC Kapaz

24/01/2026 Marsella 0-3 Liverpool

21/01/2026 Qarabag 3-2 Eintracht Frankurt

21/01/2026 Liverpool 1-1 Burnley

17/01/2026 Qabala 1-2 Qarabag

21/12/2025 Liverpool 4-1 Barnsley

12/01/2026 Sabah 2-1 Qarabag

18/12/2025 Arsenal 0-0 Liverpool

08/01/2026 Qarabag 5-1 Araz PFK

¿Cómo ver el Liverpool vs Qarabag por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streming online Estados Unidos Paramount+ y DAZN México Fox One España Movistar y Movistar+

Últimas noticias del Liverpool

El presente por el que atraviesa Arne Slot con el Liverpool es un auténtico volado, cada partido que disputa corre peligro y es por eso que todo apunta a que la directiva esté pensando ya en un posible cambio en el banquillo.



Acorde a lo revelado por José Félix Díaz en el diario AS, Iñaki Ibáñez, representante de Xabi Alonso, ya estaría en contacto con la directiva Red para hacerle una propuesta y tenerlo listo ante cualquier eventualidad. Esta situación es bien vista por el español que apenas tiene unas semanas fuera de las acciones.

Además, el Liverpool sufrió un nuevo revés por lesión el fin de semana, ya que Joe Gomez se tuvo que retirar tras un fuerte choque con Alisson. El central no jugará contra el Qarabağ, lo que deja a los Reds con pocos efectivos en defensa, pues Giovanni Leoni fuera por el resto de la temporada e Ibrahima Konaté también ausente por motivos personales.

Posible alineación del Liverpool contra el Qarabag (4-2-2-2): Alisson; Frimpong, Endo, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz; Salah, Ekitiké.

Últimas noticias del Qarabag

Para los de Azerbaiyán el sueño de clasificarse a la siguiente instancia de la Champions League sigue intacto y es que en la fecha pasada sacaron un resultado de alarido frente al Eintracht Frankfurt, a quien derrotaron tres goles por dos con un tanto de último minuto de Bahlul Mustafazade.

Todo apuntaba a que el encuentro se iría igualado y así ambos equipos estarían matemática fuera de cualquier posibilidad de avanzar, pero en el minuto 94 apareció el defensor azerí para buscar un centro de Matheus Silva, mismo que pudo encontrar para rematar de cabeza dentro del área y así sumar tres puntos que hasta ahora los tienen como décimo octavos.

Para este partido Qurban Qurbanov tendrá dos ausencias en el equipo. El delantero brasileño Kady Borges, que es baja desde el pasado mes de noviembre. Ramil Sheydayev tampoco podrá jugar.

Posible alineación del Qarabağ contra el Liverpool (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarquliyev; Bicalho, Janković; Andrade, Montiel, Zoubir; Durán.

Pronóstico SI Fútbol

Si bien el Liverpool sacó un resultado favorable contra el Marsella en la pasada fecha de la Champions League, este encuentro contra los azerís no será del todo sencillo, ya que ellos también quieren mantenerse en zona de clasificación y así tener la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda. El resultado podría ser favorable para los ingleses por apenas un gol o haber una sorpresa con un empate, el cual sería el mejor escenario para los visitantes.

Liverpool 1-0 Qarabag

