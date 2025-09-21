Liverpool vs Southampton: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la EFL Cup
El Liverpool sabe que tiene el plantel necesario para competir hasta el final en todos los torneos que dispute. Primero en la Premier League, y habiendo comenzado con una victoria en la Champions League, ahora es el turno de la EFL Cup.
Su rival será el Southampton, quien descendió al Championship la temporada anterior, y buscará dar nuevamente el batacazo en el torneo.
A continuación todo lo que tenes que saber del partido.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Southampton?
Ciudad: Liverpool, Inglaterra
Fecha: 23 de septiembre
Horario: 15.00 horas (ET), 13.00 horas (México), 21.00 horas (España)
Estadio: Anfield
¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Southampton en TV y streaming online?
En EEUU el partido se podrá seguir en directo a través de Paramount+.
Últimos cinco encuentros del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Everton
en juego
Premier League
Atletico Madrid
3-2 V
Champions League
Burnley
1-0 V
Premier League
Arsenal
1-0 V
Premier League
Newcastle
3-2 V
Premier League
Últimos cinco encuentros del Southampton
Rival
Resultado
Competición
Portsmouth
0-0 E
Championship
Watford
2-2 E
Championship
Norwich
3-0 V
EFL Cup
Stoke City
2-1 V
Championship
Ipswich
1-1 E
Championship
Últimas noticias del Liverpool
El Liverpool se encuentra pisando firme en lo que va de este comienzo de temporada, y apostará por no tener tropiezos en una difícil competición en la EFL Cup. Arne Slot sabe que no se pueden cometer errores si no quiere quedar afuera más temprano de lo esperado.
Últimas noticias del Southampton
Por el lado del Southampton, no viene bien en el Championship pero confía en poder dar el gran batacazo y dejar en el camino al gran favorito a quedarse con el título. Buscarán hacer fuerte su poderío individual para imponerse de contra.
Posibles alineaciones
Liverpool: Allison; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Milos; Jones, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekittiké.
Southampton: Bazunu; Rasmussen, Stephens, Harwood-Bellis, Manning; Downes, Charles; Fellows, Azaz, Fraser; Archer.
Pronóstico SI
Liverpool 3-0 Southampton
