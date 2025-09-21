Liverpool vs Southampton: cómo ver el partido, alineaciones y pronóstico por la EFL Cup

El Liverpool sabe que tiene el plantel necesario para competir hasta el final en todos los torneos que dispute. Primero en la Premier League, y habiendo comenzado con una victoria en la Champions League, ahora es el turno de la EFL Cup.

Su rival será el Southampton, quien descendió al Championship la temporada anterior, y buscará dar nuevamente el batacazo en el torneo.

A continuación todo lo que tenes que saber del partido.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Chelsea vs Southampton?

Ciudad: Liverpool, Inglaterra

Fecha: 23 de septiembre

Horario: 15.00 horas (ET), 13.00 horas (México), 21.00 horas (España)

Estadio: Anfield

¿Cómo se podrá ver el Liverpool vs Southampton en TV y streaming online?

En EEUU el partido se podrá seguir en directo a través de Paramount+.

Últimos cinco encuentros del Liverpool

Rival Resultado Competición Everton en juego Premier League Atletico Madrid 3-2 V Champions League Burnley 1-0 V Premier League Arsenal 1-0 V Premier League Newcastle 3-2 V Premier League

Últimos cinco encuentros del Southampton

Rival Resultado Competición Portsmouth 0-0 E Championship Watford 2-2 E Championship Norwich 3-0 V EFL Cup Stoke City 2-1 V Championship Ipswich 1-1 E Championship

Últimas noticias del Liverpool

Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Clive Mason/GettyImages

El Liverpool se encuentra pisando firme en lo que va de este comienzo de temporada, y apostará por no tener tropiezos en una difícil competición en la EFL Cup. Arne Slot sabe que no se pueden cometer errores si no quiere quedar afuera más temprano de lo esperado.

Últimas noticias del Southampton

Southampton v Portsmouth - Sky Bet Championship | Robin Jones/GettyImages

Por el lado del Southampton, no viene bien en el Championship pero confía en poder dar el gran batacazo y dejar en el camino al gran favorito a quedarse con el título. Buscarán hacer fuerte su poderío individual para imponerse de contra.

Posibles alineaciones

Liverpool: Allison; Frimpong, Konaté, Van Dijk, Milos; Jones, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekittiké.

Southampton: Bazunu; Rasmussen, Stephens, Harwood-Bellis, Manning; Downes, Charles; Fellows, Azaz, Fraser; Archer.

Pronóstico SI

Liverpool 3-0 Southampton