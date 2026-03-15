Liverpool vs Tottenham: previa, predicciones y alineaciones

Antes de recibir al Galatasaray por la revancha de los octavos de final de la Champions League, el Liverpool se mide ante el Tottenham en Anfield Road por la fecha 30 de la Premier League. El conjunto de Arne Slot buscará estirar su racha de cuatro triunfos consecutivos en el torneo. Con una nueva victoria lo dejaría en el 5° lugar, desplazando al Chelsea que cayó el sábado con Newcastle.

Del otro lado estarán unos Spurs inmersos en una profunda crisis futbolística. A la goleada por 5-2 sufrida en Madrid ante el Atlético, se le suma un presente dramático en Premier: marcha 16°, a solo un punto de caer en zona de descenso.

A continuación, toda la información para disfrutar de este gran partido de la mejor liga del mundo.

Pronóstico SI Fútbol

Claro triunfo rojo

Todo indica que Liverpool parte como claro favorito para este encuentro. El equipo de Arne Slot atraviesa un gran momento en la Premier League, con cuatro victorias al hilo que lo han vuelto a meter en la pelea por los puestos europeos. Jugar en Anfield siempre representa una ventaja importante para los Reds, que suelen imponer un ritmo alto y presionar con intensidad desde los primeros minutos.

Tottenham, en cambio, llega en un contexto completamente opuesto. El conjunto londinense atraviesa una crisis profunda tanto en resultados como en rendimiento. La dura derrota por Champions y su delicada posición en la tabla reflejan un equipo golpeado anímicamente y con dificultades para competir con regularidad, algo que podría quedar aún más expuesto en un estadio tan exigente como Anfield.

Si Liverpool logra mantener el nivel ofensivo que ha mostrado en las últimas semanas, es probable que encuentre espacios ante una defensa de los Spurs que ha sufrido mucho durante la temporada. Tottenham intentará resistir y aprovechar alguna transición rápida, pero la diferencia de momento futbolístico entre ambos equipos hace pensar en un partido dominado por los locales.

Predicción: Liverpool 3-1 Tottenham.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs Tottenham?



Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Anfield

: Anfield Fecha : domingo 15 de marzo

: domingo 15 de marzo Hora : 11:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP

: 11:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 17:30 ESP Árbitro: Chris Kavanagh

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el Tottenham (últimos 5 partidos)

Liverpool : 4

: 4 Empate : 0

: 0 Tottenham: 0

Último partido entre ambos: 20/12/25 - Tottenham 1-2 Liverpool - Fecha 17, Premier League

Tottenham Hotspur v Liverpool - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Últimos 5 partidos

Liverpool Tottenham Galatasaray 1-0 Liverpool 10/03/26 Atlético de Madrid 5-2 Tottenham 10/03/26 Wolves 2-1 Liverpool 03/03/26 Tottenham 1-3 Crystal Palace 05/03/26 Liverpool 5-2 West Ham 28/02/26 Fulham 2-1 Tottenham 01/03/26 Nottingham 0-1 Liverpool 22/02/26 Tottenham 1-4 Arsenal 22/02/26 Liverpool 3-0 Brigthon 14/02/26 Tottenham 1-2 Newcastle 10/02/26

¿Cómo ver Liverpool vs Tottenham por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Peacock, SiriusXM FC México FOX One España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Últimas noticias del Liverpool

El equipo llega a este partido con la mirada dividida entre la Premier League y la Champions League. Los Reds disputaron entre semana su compromiso en Turquía frente al Galatasaray y ahora deben administrar energías antes del partido de vuelta, lo que podría provocar algunas rotaciones en el once titular para mantener fresco al plantel.

Una de las principales dudas pasa por la situación de Alisson Becker, quien no viajó a Turquía debido a una molestia muscular. El cuerpo técnico confía en que el arquero brasileño pueda recuperarse a tiempo para enfrentar al Tottenham, aunque su presencia dependerá de cómo evolucione en los entrenamientos previos al encuentro.

En cuanto a las bajas confirmadas, el equipo sigue sin poder contar con Giovanni Leoni, Conor Bradley, Wataru Endo y Alexander Isak, todos en proceso de recuperación. Además, Slot podría optar por administrar los minutos de algunos titulares importantes pensando en el compromiso continental, especialmente en el caso de Florian Wirtz, quien viene arrastrando molestias en la espalda.

FC Internazionale Milano v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 | Liverpool FC/GettyImages

Posible alineación del Liverpoo (4-2-3-1): Mamardashvili; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Ekitike.

Últimas noticias del Tottenham

Los Spurs atraviesan uno de los momentos más delicados de su temporada y llegan a Anfield con una presión enorme. El equipo dirigido por Igor Tudor atraviesa la peor racha reciente de cualquier club de la Premier League, con apenas un punto sumado en las últimas seis jornadas. A esa mala dinámica se le suma la dura derrota por 5-2 ante Atlético de Madrid en competición europea, un resultado que dejó al equipo prácticamente eliminado.

El flamante DT perdió sus primeros cuatro partidos desde que asumió el cargo, algo inédito en la historia del club. Tottenham acumula seis derrotas consecutivas en todas las competiciones, un registro que refleja el difícil momento deportivo que vive la institución.

Para empeorar el panorama, deberá afrontar el partido con una lista muy extensa de ausencias. Micky van de Ven está suspendido tras su expulsión frente a Crystal Palace, mientras que Cristian Romero y Joao Palhinha quedaron fuera después de un choque de cabezas en el último partido. A ellos se suman las bajas de Yves Bissouma, Destiny Udogie y varios lesionados de larga duración como Dejan Kulusevski, James Maddison y Rodrigo Bentancur, por lo que Tottenham podría presentarse en Anfield con una plantilla muy limitada.

Atletico de Madrid v Tottenham Hotspur FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First Leg | Diego Souto/GettyImages



Posible alineación del Tottenham (4-2-3-1): Vicario; Porro, Danso, Dragusin, Spence; Gray, Sarr; Tel, Simons, Richarlison; Solanke.