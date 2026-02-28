Liverpool vs West Ham: previa, predicciones y alineaciones

La pelea por los puestos de la Champions en la Premier League entra en una etapa decisiva y cada jornada empieza a pesar más. En Anfield, el Liverpool necesita sostener su desempeño para no perderle pisada a los que hoy ocupan zona de copas, mientras que el West Ham United juega con la urgencia de escaparle al descenso.

Los Reds vienen de un triunfo trabajado ante el Nottingham Forest y se mantienen sextos con 45 puntos, a la par del quinto y a tiro de los que lo preceden. Del otro lado, los Hammers empataron sin goles frente al Bournemouth y siguen en el puesto 18, a dos unidades de la salvación. El antecedente más cercano favorece al conjunto de Arne Slot, que se impuso 2-0 en Londres el 30 de noviembre.

Con realidades distintas, el cruce en Anfield puede marcar un quiebre tanto en la lucha por la Champions como en la batalla por la permanencia.

¿A qué hora se juega el Liverpool vs West Ham?

Ciudad : Liverpool, Inglaterra

: Liverpool, Inglaterra Estadio : Anfield

: Anfield Fecha : sábado 28 de febrero

: sábado 28 de febrero Hora : 10:00 EE.UU (Este), 9:00 MEX, 16:00 ESP

: 10:00 EE.UU (Este), 9:00 MEX, 16:00 ESP Árbitro: Tim Robinson

Historial de enfrentamientos directos entre el Liverpool y el West Ham (últimos 5 partidos)

Liverpool : 4

: 4 Empate : 1

: 1 West Ham: 0

Último partido entre ambos: 30/11/25 - Liverpool 2-0 West Ham - Fecha 13, Premier League

Últimos 5 partidos

Liverpool West Ham Nottingham Forest 0-1 Liverpool 22/2/2026 West Ham 0-0 Bournemouth 21/2/2026 Liverpool 3-0 Brighton 14/2/2026 Burton Albion 0-1 West Ham 14/2/2026 Sunderland 0-1 Liverpool 11/2/2026 West Ham 1-1 Manchester United 10/2/2026 Liverpool 1-2 Manchester City 8/2/2026 Burnley 0-2 West Ham 7/2/2026 Liverpool 4-1 Newcastle United 31/1/2026 Chelsea 3-2 West Ham 31/1/2026

¿Cómo ver el Liverpool vs West Ham por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos ESPN Select, ESPN App, fuboTV México TNT Sports, HBO Max España DAZN

Últimas noticias del Liverpool

El equipo de Arne Slot atraviesa una etapa marcada por las lesiones. La más reciente preocupación fue Florian Wirtz, que sintió una molestia en la entrada en calor antes del duelo ante el Forest y quedó fuera a último momento. El entrenador explicó que intentaron probarlo hasta el final y que el parate de una semana abría la puerta a una pronta reaparición. En el club confían en que pueda estar disponible ante el West Ham, aunque no arriesgarán más de la cuenta.

Florian Wirtz, Liverpool - Emirates FA Cup Fourth Round | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

La situación en la defensa tampoco es sencilla. Jeremie Frimpong arrastra un problema muscular desde el partido de la Champions frente al Qarabag y todavía no está al 100%. Slot fue claro al señalar que no participará este fin de semana y que apuntan a la próxima jornada para su regreso. A eso se suma la baja de larga duración de Conor Bradley, operado por una rotura ligamentaria en la rodilla y descartado hasta el verano.

En la mitad de la cancha, Wataru Endo sufrió una caída aparatosa en Sunderland y su panorama no es alentador. El técnico admitió que la lesión parece seria y que podría estar fuera un tiempo prolongado. Son ausencias que obligan a rotar y a exigir al máximo a una plantilla que compite en varios frentes.

Wataru Endo, Liverpool | ANDY BUCHANAN/GettyImages

En ataque, la baja más sensible sigue siendo la de Alexander Isak. El delantero sueco se recupera de una fractura sufrida antes de Navidad y ya realiza trabajos individuales, aunque su vuelta recién se proyecta para abril. Mientras tanto, el equipo ha respondido con carácter. El gol agónico de Alexis Mac Allister ante el Forest lo mantuvo en carrera y demostró que, aun con bajas importantes, puede sostenerse en la pelea.

Posible alineación del Liverpool contra el West Ham (4-2-3-1): Alisson; Kerkez, van Dijk, Konaté, Szoboszlai; Mac Allister, Gravenberch; Gakpo, Jones, Salah; Ekitike.

Últimas noticias del West Ham

El conjunto dirigido por Nuno Espírito Santo viene de un 0-0 ante el Bournemouth en el que generó 20 remates, pero no logró romper el cero. La falta de contundencia le impidió salir del antepenúltimo puesto, aunque el rendimiento defensivo dejó señales positivas. Fue su primer empate sin goles en la liga tras más de un año, dato que refleja lo inusual del resultado.

Más allá de la tabla, hay argumentos para creer en una reacción. El West Ham ha mostrado capacidad para golpear de contraataque y suele sentirse cómodo sin la posesión, esperando el momento justo para acelerar con jugadores como Jarrod Bowen y Taty Castellanos. Además, Nuno ya sabe lo que es ganar en Anfield y confía en repetir una estrategia que complique a un Liverpool que no ha sido tan dominante en casa como en otras temporadas.

Taty Castellanos, West Ham United - Premier League - London Stadium | John Walton - PA Images/GettyImages

Posible alineación del West Ham contra el Liverpool (4-2-3-1): Hermansen; Diouf, Disasi, Mavropanos, Wan-Bissaka; Magassa, Fernandes; Summerville, Soucek, Bowen; Castellanos

Pronóstico SI Fútbol

El West Ham cuenta con un arma peligrosa en ataque como lo es Taty Castellanos. El argentino suele transformar media ocasión en gol y puede lastimar si encuentra espacios. Sin embargo, su presencia no garantiza puntos, sobre todo en un escenario como Anfield y ante un rival que se juega mucho en la tabla. El Liverpool sabe que no puede dejar escapar más unidades si quiere meterse de lleno en la pelea por la Champions.

Liverpool 3-1 West Ham

