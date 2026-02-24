¿Llega al Bernabéu? El recurso que puede cambiar el destino de Prestianni en la Champions League

La presencia de Gianluca Prestianni en el Santiago Bernabéu por la vuelta del playoff todavía no está descartada. Aunque el futbolista fue suspendido de manera provisional por la UEFA en el marco del procedimiento abierto por un presunto insulto racista contra Vinicius, el Benfica estudia activar un recurso exprés que podría habilitarlo para disputar el encuentro de Champions League.

⚠️🇦🇷 Gianluca Prestianni VIAJÓ A MADRID junto al plantel de Benfica para apoyar al equipo vs Real Madrid.



‼️ El gesto fue político y simbólico mostrando RESPALDO TOTAL al futbolista ante el castigo de UEFA.



“Fue llamado racista, pero es cualquier cosa menos racista, te lo… pic.twitter.com/CIJ8dkrYHr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 24, 2026

El paso clave: pedir los fundamentos

Para iniciar el proceso, el club portugués debe solicitar con carácter urgente los fundamentos jurídicos que motivaron la sanción cautelar. Recién con ese documento en su poder podrá presentar alegaciones formales ante el Comité de Apelación.

La decisión de suspender al jugador antes de que el expediente disciplinario esté cerrado sugiere que el instructor considera que existen indicios relevantes sobre lo ocurrido. No es un escenario inédito: en 2021, el defensor del Slavia Praga, Ondrej Kudela, fue apartado provisionalmente en un caso similar tras una denuncia del mediocampista del Rangers, Glen Kamara, también por un episodio de presunto racismo en competición europea.

Si el Benfica logra presentar el recurso antes de las 21:00 del miércoles, la UEFA estaría obligada a convocar una reunión urgente de su Comité de Apelación para resolver antes del inicio del partido. Se trata de un procedimiento excepcional, pero contemplado en el reglamento disciplinario cuando hay encuentros inminentes.

El tiempo juega un papel determinante. En este tipo de situaciones, el organismo que rige el fútbol europeo suele actuar con rapidez para evitar inseguridad jurídica en la competición, especialmente tratándose de un duelo de alto perfil como el que se disputará en el estadio del Real Madrid.

SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off First Leg | Gualter Fatia/GettyImages

Un contexto sensible

El caso se enmarca en la política de tolerancia cero contra el racismo que impulsa la UEFA desde hace años. Cualquier conducta de ese tipo es considerada falta grave y puede derivar en sanciones severas, tanto provisionales como definitivas.

Mientras el expediente sigue su curso, el Benfica confía en que el recurso permita, al menos de manera cautelar, contar con el joven argentino en uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo. La resolución podría llegar a horas del pitazo inicial, en una definición marcada por la urgencia y la atención mediática.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE