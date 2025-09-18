¿Llega Martial al encuentro en contra del América?

Anthony Martial ya se encuentra en México para iniciar su etapa con los Rayados de Monterrey. El cuadro del norte del país confía que si el jugador está cómodo en la ciudad y su estado de salud es positivo, su rendimiento dentro del terreno de juego será el correcto y marcará diferencias dentro de la Liga MX.

El galo ya trabaja a la par del resto de sus compañeros. El área deportiva ha asignado el dórsal '9' para el Manchester United. Dicho número ha sido vestido tanto por varias de las máximas leyendas de la institución, como por varios otros jugadores que llegaron como fichaje estrella y se perdieron en el camino.

RAYADOS DEFINIÓ EL NÚMERO DE ANTHONY MARTIAL 🇫🇷🚨



El futbolista francés ya fue registrado en la Liga MX y hoy tuvo su primer entrenamiento; ¿debutará ante América?



👀Checa la información: https://t.co/zA8mLpmTcX — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 17, 2025

Fox Sports reporta que el delantero podría ver su debut en México este mismo fin de semana. La fuente asegura que el galo ha llegado en un estado de forma por encima de lo esperado, por lo que, no se requiere de mucho trabajo de acondicionamiento físico para Anthony pueda jugar.

FBL-ENG-PR-MAN UTD-NEWCASTLE | OLI SCARFF/GettyImages

Sin embargo, en caso de ser convocado para el cotejo en contra del América de este sábado, Martial no tiene opciones de ser titular. De sumar algunos minutos, Anthony lo hará en calidad de suplente saltando desde el banco y sólo las condiciones del juego ameritan su presencia.