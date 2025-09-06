¿Llegará a tiempo Ousmane Dembélé para el duelo de Champions contra el Barcelona tras su reciente lesión?

El París Saint-Germain ha recibido un duro golpe en este inicio de temporada. Según diversos informes, Ousmane Dembélé estará alrededor de seis semanas de baja tras sufrir una lesión muscular en el último encuentro. Una noticia que supone un contratiempo de gran calibre para Luis Enrique, que ve cómo uno de sus futbolistas más desequilibrantes queda fuera en un tramo decisivo del calendario.

El atacante francés no solo se perderá varios compromisos de Ligue 1, sino que también quedará fuera del debut en la Champions League frente al Atalanta. Además, casi con total seguridad no llegará a tiempo para el esperado enfrentamiento ante el FC Barcelona, su exequipo, un duelo marcado en rojo tanto por el jugador como por los aficionados.

Ousmane Dembélé estará seis semanas de baja, según @FabriceHawkins. El delantero del PSG se perderá el debut en Champions contra la Atalanta y casi seguro que no llega al encuentro ante el Barcelona. Doué, también lesionado ayer, no jugará contra la Atalanta en Champions. pic.twitter.com/99xTtNsUc2 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) September 6, 2025

Dembélé había comenzado la campaña con protagonismo, aportando velocidad, regate y verticalidad en el frente ofensivo. Su ausencia obligará al técnico asturiano a replantear su esquema y a confiar en otras piezas de la plantilla para mantener la pegada del conjunto parisino.

A la mala noticia del extremo se suma la baja de Désiré Doué, quien también salió lesionado y no podrá estar frente al Atalanta. El PSG afrontará, por tanto, su estreno europeo con dos bajas sensibles en ataque, en un momento donde la exigencia es máxima y los errores se pagan caros.