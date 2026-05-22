¿Llegará al Mundial? El 'Dibu' Martínez sufre una fractura leve y estará fuera por 20 días

A mitad de semana, el 'Dibu' Martínez se consagraba como flamante campeón de la Europa League 2025/26 con el Aston Villa, en lo que fue el primer trofeo importante del club inglés en los últimos 30 años.

Todo era felicidad para Emiliano, pero hace un par de horas, el reconocido periodista deportivo Gastón Edul publicó, a través de su cuenta de X (Twitter), un mensaje que paralizó al mundo del fútbol, sobre todo, a los hinchas argentinos, que se angustiaron por la participación del 'Dibu' Martínez en el Mundial 2026.

Dibu Martínez tiene una fractura chica. No hace falta intervención. Tiene para 20 días. Apunta a estar para el primer partido de Argentina en el Mundial. Va a llegar.

No va a jugar los amistosos. Gastón Edul

Dibu Martínez tiene una fractura chica. No hace falta intervención. Tiene para 20 días. Apunta a estar para el primer partido de Argentina en el Mundial. Va a llegar.

No va a jugar los amistosos. pic.twitter.com/6jo2CFhIUH — Gastón Edul (@gastonedul) May 22, 2026

¿Llegará para el Mundial 2026?

Si bien es cierto que Gastón Edul fue lo suficientemente claro en su publicación, asegurando que no está en riesgo la participación del 'Dibu' en la próxima copa del mundo, también señaló que la fractura fue leve y que requerirá tan solo 20 días de recuperación, por lo tanto, se perderá los partidos amistosos para llegar al 100% al debut argentino en el Mundial 2026.

La selección nacional de Argentina disputará su primer encuentro en la justa mundialista ante la selección de Argelia el día 16 de junio del 2026. Faltan exactamente 25 días para que se lleve a cabo dicho compromiso, por lo que solo habría un margen de cinco días extras posteriores a la fecha de recuperación establecida por Gastón Edul.

Cualquier contratiempo durante su proceso de recuperación podría alterar los planes de la 'Scaloneta' en busca de conseguir el anhelado bicampeonato del mundo. Seguramente, el estratega argentino ya piensa en un plan B en caso de que algo malo suceda y el 'Dibu' no esté para el primer encuentro de la copa del mundo.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026