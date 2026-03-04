¿Llegará Cristiano Ronaldo a tiempo para jugar el duelo ante la selección mexicana?

La presencia de Cristiano Ronaldo en el esperado duelo entre México y Portugal comienza a generar incertidumbre. El delantero portugués era la principal figura anunciada para la reapertura del Estadio Azteca en marzo, pero una reciente lesión muscular ha encendido las alarmas.

El atacante sufrió molestias durante un partido reciente con el Al-Nassr dentro de la Saudí Pro League. Tras abandonar el campo con evidentes gestos de dolor, el cuerpo médico del club evaluó al jugador y confirmó una afectación muscular en la zona posterior del muslo.

Cristiano Ronaldo 🚨🚑



Se confirma una lesión en el isquiotibial para el portugués.



No comunican la gravedad, de ser grado 1, podría llegar al 28 de Marzo en el Azteca.



De ser más grave, se perderá definitivamente el partido ante México. https://t.co/KIPoIc9304 — Alejandro Orvañanos ✍🏻 (@ale_orvananos) March 3, 2026

El diagnóstico preliminar apunta a una lesión en los isquiotibiales, una dolencia común en futbolistas de alta exigencia física. Este tipo de lesión puede variar considerablemente en su gravedad, lo que condiciona directamente el tiempo estimado de recuperación del jugador.

En caso de tratarse de una lesión de grado uno, el panorama sería relativamente optimista. Este tipo de afectación suele requerir entre una y tres semanas de recuperación, tiempo que permitiría al delantero llegar en condiciones al compromiso programado en el Estadio Azteca.

Sin embargo, el escenario cambia de forma significativa si la lesión corresponde a un grado mayor. Una lesión de grado dos en los isquiotibiales suele implicar un proceso de recuperación más largo, con un periodo mínimo cercano a las cuatro semanas.

FBL-KSA-HILAL-NASSR | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

De confirmarse ese diagnóstico, la presencia de Cristiano Ronaldo ante la selección mexicana quedaría prácticamente descartada. La prioridad en estos casos es evitar recaídas musculares, por lo que los cuerpos médicos suelen optar por procesos de rehabilitación conservadores.

Por ahora, el Al-Nassr no ha comunicado oficialmente el grado exacto de la lesión del portugués. El club únicamente confirmó la existencia del problema muscular y el inicio del proceso de recuperación bajo supervisión médica especializada.

La incertidumbre se mantiene mientras el delantero continúa con su programa de rehabilitación. Los próximos reportes médicos serán determinantes para conocer si el máximo referente de Portugal podrá estar disponible para uno de los partidos más mediáticos del calendario internacional.

El posible regreso de Cristiano Ronaldo al Estadio Azteca genera gran expectativa. Su presencia representaría un atractivo especial para la reapertura del inmueble, por lo que tanto aficionados como organizadores esperan que la evolución física del delantero sea favorable en las próximas semanas.

MÁS NOTICIAS SOBRE FÚTBOL INTERNACIONAL