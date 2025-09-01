¿Llegará o no Borja Mayoral a Monterrey?

El mercado para los Rayados de Monterrey no ha cerrado. El cuadro de la Liga MX sigue a la caza de un fichaje final. Como lo ha mencionado el técnico del club semanas atrás, el mismo tiene que ser el arribo de un jugador de corte ofensivo, ya sea un centro delantero o un media punta.

Uno de los nombres sobre la mesa del cuadro regio es el de Borja Mayoral. De hecho, el ex Real Madrid lleva meses siendo alternativa para el Monterrey. Sin embargo, no ha sido sino hasta los más recientes días cuando el club se ha movido por su firma, misma que todo indica no se ha de concretar.

🚨[EXCLUSIVO] Borja Mayoral no viene a Rayados. Se lo confirmó su agente a @superdeportivo. Sus declaraciones, aquí. ⬇️https://t.co/rmP2IgXDHR pic.twitter.com/NIUU9Xunxk — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 30, 2025

Pese a que el Getafe mostró enorme apertura para cerrar el movimiento, Mayoral no llegará a la Liga MX. César Luis Merlo reporta que la decisión es cien por ciento de parte del jugador español y la misma ha sido informada a la gerencia del cuadro regio.

Getafe CF v RC Celta de Vigo - La Liga EA Sports | Aitor Alcalde Colomer/GettyImages

La fuente afirma que por medio de su manejo el jugador agradeció el interés de Monterrey, mismo al que calificó como un honor. Sin embargo, Mayoral tiene 3 ofertas del mercado de España y otras más de otros clubes en Europa y de la mano con su familia, han decidido descartar la idea de partir a México.

Ahora, Monterrey deberá partir desde cero. El club confiaba en que el fichaje se iba a cerrar y no fue el caso. Rayados tiene menos de dos semanas para conseguir un refuerzo final.