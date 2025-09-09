¿Llegará un refuerzo de última hora a Monterrey?

Desde la salida de Nelson Deossa, el área deportiva de los Rayados de Monterrey se ha movido dentro del mercado con el fin de conseguir un fichaje final. El cuadro de la Liga MX tuvo la meta de ocupar la plaza de no formado en México que se ha liberado con el objetivo de llevar a su plantilla un jugador de perfil ofensivo.

La gerencia de Rayados ha sondeado nombres sin fin, siendo tal vez Borja Mayoral quien más cerca estuvo de arribar. Sin embargo, hasta el día de hoy, la directiva no tuvo la suerte deseada, motivo por el cual, 'Tato' Noriega ha tomado una decisión final a un par de días del cierre de mercado dentro de la Liga MX.

Monterrey descarta fichar un “Delanteros bomba" ❌💰



La directiva de Rayados SÍ buscaron diversos Delanteros bomba, sin embargo, ninguno avanzó por falta de interés en el proyecto deportivo ❌



📌 Ahora han realizado un cambio en la política de fichajes:



Solo quien realmente… pic.twitter.com/Ts0pBBujDN — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) September 8, 2025

En Monterrey han decidido no ir por otro fichaje este mercado. Si bien el club tenía nombres aún en la lista de opciones, los mismos dejaban más dudas que certezas. Las opciones restantes no fueron sino hasta que comenzó la lluvia de descartes, considerados, es decir, nunca fueron una prioridad para el equipo.

Puebla v Monterrey - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Es por ello que el club decide no ir por más refuerzos. Dejarán la plaza de Nelson abierta y tal vez comiencen a valorar desde ya nombres para el invierno. Monterrey tiene claro que no quiere fichajes de emergencia que en el futuro cercano se puedan convertir en un dolor de cabeza para el club como ha pasado en otros tiempos.

Rayados tiene bien en claro que desean sumar perfiles como los de Sergio Ramos y Sergio Canales. Profesionales al cien por ciento y que lleguen a rendir dentro del terreno de juego, no sólo a llenarse de dólares la cartera.

