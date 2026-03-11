''Llegaron tres veces y metieron tres goles'', declara Guardiola tras la derrota del Manchester City

Las palabras de Pep Guardiola tras la derrota del Manchester City marcaron el tono de una noche complicada en la UEFA Champions League. El técnico español rechazó que su planteamiento hubiera sido excesivamente conservador o experimental, pese al 3-0 sufrido ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final. “No, no hubo muchos cambios. Hubo más cambios contra el Newcastle”, explicó el entrenador al analizar el 11 inicial que presentó en el Santiago Bernabéu.

Guardiola aseguró que su intención fue clara desde el primer minuto: atacar con agresividad y buscar los duelos individuales en las bandas. “Quería ser agresivo desde fuera, en el uno contra uno, especialmente Doku, que estuvo sobresaliente”, comentó. El entrenador también reconoció que el equipo tuvo más dificultades por el costado derecho, aunque insistió en que el City generó suficiente presencia ofensiva como para competir el resultado.

La realidad del marcador, sin embargo, fue muy distinta. El Real Madrid resolvió el encuentro en apenas 45 minutos gracias a una actuación histórica de Federico Valverde, autor de los tres goles del partido. El primero llegó al minuto 21 tras una asistencia larga de Thibaut Courtois. Siete minutos después, Vinicius Junior habilitó al mediocampista uruguayo para el 2-0. Antes del descanso, al 43, Brahim Díaz asistió nuevamente a Valverde para completar el hat-trick.

Guardiola subrayó el contraste entre la producción ofensiva de su equipo y la contundencia rival. “Pero llegaron tres veces en la primera parte y marcaron tres goles. Nosotros llegamos muchísimas veces al último tercio…”, lamentó el entrenador, evidenciando la frustración por un partido que, según su análisis, tuvo más equilibrio de lo que refleja el marcador.

En la segunda mitad el City intentó reaccionar con ajustes desde el banquillo, mientras el Real Madrid administró la ventaja. Incluso hubo momentos que pudieron ampliar la diferencia, como el penal fallado por Vinicius al minuto 59.

El 3-0 deja al conjunto inglés contra las cuerdas antes del partido de vuelta, mientras el Real Madrid se marcha con una ventaja contundente, construida a partir de una primera mitad prácticamente perfecta.

