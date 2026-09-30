Lo bueno y lo malo del resultado de México contra Perú

La selección mexicana empató con Perú en el segundo partido del ciclo de Rafael Márquez. El nuevo estratega del Tri realizó once cambios con respecto al duelo ante Colombia y apostó por futbolistas jóvenes y con poco recorrido en el combinado azteca.

El conjunto peruano se fue arriba en el marcador con gol de Jairo Vélez al minuto 26. Arrancando la segunda mitad, Víctor Guzmán apareció para poner el 1-1 definitivo.

A continuación te compartimos las conclusiones que nos deja este enfrentamiento correspondiente a la Fecha FIFA de septiembre.

Lo bueno del México vs Perú

Un once totalmente nuevo: Rafael Márquez apostó por darle minutos de calidad a varios futbolistas que no habían tenido una verdadera oportunidad con el Tri. Este gesto fue especialmente importante para elementos como Álvaro Fidalgo y Obed Vargas, que prácticamente están borrados de sus clubes en Europa.

Obed Vargas fue titular ante Perú | Evan Bernstein/GettyImages

Nuevas caras: Para este segundo partido de la Fecha FIFA, Márquez le dio rodaje a elementos como Óscar García, Jeremy Márquez e Isaías Violante, además de debutar a dos de las máximas promesas del futbol mexicano: Hugo Camberos y Santiago Sandoval. El técnico formado en el FC Barcelona ha dejado en claro que no le temblará la mano a la hora de convocar jugadores, independientemente de su edad o experiencia.

Un amistoso serio: A pesar de la inoperancia de su equipo en la primera mitad y el marcador en contra, Márquez mantuvo a sus once titulares para la segunda mitad, cuando lo fácil era mandar cambios en el descanso. El equipo fue capaz de reaccionar con estos jugadores, su rendimiento mejoró y consiguieron el empate. Los cambios llegaron hasta el minuto 62 y no cayeron por racimos. No fue uno de esos partidos de preparación con mil cambios sin sentido.

Lo malo del México vs Perú

Rafael Márquez, técnico de México | Evan Bernstein/GettyImages

Sin victoria: El equipo de Rafael Márquez suma dos empates en sus primeros dos partidos. Aunque en ambos duelos el rendimiento colectivo del equipo ha dejado algunas buenas notas, los resultados mandan y si el triunfo no llega pronto, la presión comenzará a crecer.

Sin la figura: La afición mexicana que asistió al Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey no pudo ver en acción al hombre del momento: Gilberto Mora. La joya de Xolos de Tijuana se quedó en el banco de suplentes, al igual que otros titulares indiscutibles como Erik Lira, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Jorge Sánchez. Lo más seguro es que todos estos futbolistas, al igual que Hirving Lozano y Armando González, arranquen como titulares ante Estados Unidos.

Sin definición: A pesar de haber jugado con varios suplentes, México generó algunas opciones importantes. El Tri tuvo siete remates, tres con dirección al arco. Al igual que contra Colombia, al equipo le faltó más serenidad y puntería de cara a la portería.

Delanteros que no pesan: Germán Berterame recibió una nueva oportunidad para probarse con el Tri, pero no pasó mucho con el delantero del Inter Miami. En la segunda mitad, Santiago Giménez tuvo minutos, pero el 'Bebote' sigue sin estar en su mejor nivel.